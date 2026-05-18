Si tenés monedas viejas, no las tires: cómo reutilizarlas para decorar tus muebles

Si tenés monedas viejas en casa, no las tires . Con un poco de ingenio, se pueden reconvertir en un detalle original para renovar tus muebles sin gastar de más . Con un par de productos que tenés en casa, podés crear cuencos decorativos para adornar tus ambientes.

De esta manera, les das una segunda vida en vez de que queden guardadas u olvidadas en un cajón y además, sumás un adorno moderno a tu casa .

Una de las formas más simples y llamativas de reutilizar monedas es transformarlas en un cuenco metálico decorativo. Puede usarse como centro de mesa , porta llaves o como adorno para estanterías .

El resultado es un cuenco vintage que combina muy bien con muebles de madera, hierro o estilos minimalistas . Reutilizar monedas combina dos tendencias fuertes: el upcycling y la decoración artesanal.

En lugar de quedar olvidadas, las monedas pueden transformarse en piezas decorativas para cualquier ambiente del hogar.

Fuente: TN