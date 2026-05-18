Para qué sirve mezclar vinagre, detergente y sal y por qué los jardineros recomiendan usarlo

Aunque el vinagre blanco se usa principalmente en la cocina, también aparece como ingrediente clave en varios trucos caseros . Entre ellos, hay uno que propone utilizarlo para hacer un herbicida que ayuda a controlar malezas en el jardín .

Estas malas hierbas suelen aparecer entre baldosas, canteros o zonas donde la tierra queda descubierta. En este contexto, el vinagre blanco puede ser un aliado para remover estas plantas indeseadas, sin tener que recurrir a productos químicos costosos.

Según explicó Rebecca Sears , directora de marketing de Green Garden , en diálogo con el blog Martha Stewart: “ El ácido del vinagre descompone las paredes celulares y elimina la humedad de las malas hierbas, provocando su muerte ”.

En esa misma línea, agregó: “Los vinagres que solemos tener en casa, como el vinagre blanco, contienen un nivel de acidez que puede ayudar a eliminar las malas hierbas ”.

El vinagre blanco es el gran protagonista de este herbicida, que también lleva otros ingredientes sencillos de conseguir:

A la hora de usar este herbicida, Rebecca Sears recomendó “usar pantalones largos y mangas largas”, así como también guantes, para proteger la piel de posibles irritaciones . “Por supuesto, mantener la mezcla alejada de los ojos y la cara”, agregó.

Este herbicida casero es especialmente efectivo con las malas hierbas que están en pleno crecimiento . En cuanto al momento indicado para utilizarlo, la sugerencia es hacerlo bien temprano por la mañana o al final de la tarde , cuando las temperaturas no son tan altas y no provocan que la mezcla se evapore rápidamente.

“Los herbicidas a base de vinagre deben aplicarse en un día en el que no se pronostiquen lluvias durante al menos 24 horas . Esto permite que la solución de vinagre penetre eficazmente en las malas hierbas sin ser arrastrada por el agua”, añadió Craig Elworthy.

Por otro lado, advirtió que esta mezcla funciona como un “herbicida de contacto”. Esto quiere decir que “solo afecta a las partes de la planta con las que entra en contacto directo” . Por lo tanto, hay que ser muy preciso a la hora de aplicarlo, dado que también se podría dañar otras plantas que fueron alcanzadas.

Por último, mencionó otra limitación: “No es eficaz contra malas hierbas con sistemas radiculares profundos como los dientes de león , ya que el herbicida no penetra hasta la raíz principal”.

Fuente: TN