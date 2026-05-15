Una nena de 12 años quedó internada por consumir droga y alcohol y ahora descubrieron cocaína en la vianda escolar de su hermano de 7

Una nena de 12 años quedó internada el domingo en Bahía Blanca luego de consumir cocaína, marihuana y alcohol . Mientras la trasladaban en la ambulancia, una enfermara descubrió que la chica tenía dinero entre sus ropas, por lo que la Justicia inició una investigación para determinar si fue abusada. Este miércoles, el caso tomó un nuevo giro: su hermano de 7 años tenía restos de cocaína en su vianda escolar, según denunció la escuela a la que va el niño.

Todo comenzó el domingo por la madrugada, cuando el 911 recibió un llamado desde una vivienda del macrocentro bahiense en el que se solicitaba una ambulancia para atender a la nena, que estaba convulsionando. Al llegar al lugar, el servicio de emergencias se encontró a la menor acompañada por sus hermanas de 11 y 6 años, sus padres y otros dos adultos.

Luego de verificar que la niña presentaba síntomas de haber convulsionado , el personal de emergencias decidió trasladarla al Hospital Municipal de Bahía Blanca.

Durante el traslado ocurrió una situación llamativa. Según relató Agustina Olguín, la fiscal encargada de la UFIJ N° 3, especializada en delitos sexuales y que interviene en el caso, la enfermera que atendió a la chica en la ambulancia detectó que la menor "tenía dinero entre sus ropas" . Por ese motivo, se empezó a sospechar de un posible abuso sexual.

En el centro asistencial se descubrió otra situación que hizo saltar las alarmas: Los exámenes toxicológicos confirmaron que la nena había consumido cocaína, marihuana y alcohol.

En diálogo con Diario La Nueva , la fiscal contó además que en un primer momento la menor no se había dejado revisar. En un segundo intento, un médico de Policía Científica la revisó y "no detectó signo de abuso sexual que ameritara tomar muestras en ese sentido" ni "ningún tipo de lesión".

La investigadora destacó además que ni los médicos ni los familiares dijeron que la chica les hubiera manifestado una situación de abuso sexual y que la Justicia tampoco tiene un relato de la niña en ese sentido. Sin embargo, ordenó que en los próximos días se realicen pericias médicas y psicológicas .

“Va a ser central la declaración de la menor [en Cámara Gesell]”, apuntó al respecto Olguín. Según destacó la investigadora, la nena se encuentra actualmente acompañada por su madre y su abuela materna, con quien vive. Sus padres están separados y el día que ocurrió su traslado al hospital, la niña debería haber estado con su papá, que habría salido de la cárcel hace poco.

"Supuestamente estaban compartiendo una cena, pero no tenemos otra información del contexto de la reunión. Según la madre, habría sido la primera vez que la menor iba a ese domicilio", agregó.

Pero lo descubierto en el examen toxicológico no sería lo más llamativo del caso. Este miércoles, las autoridades del colegio al que asiste el hermano de 7 años de la nena descubrieron que el chico tenía restos de cocaína en su vianda escolar , lo que dio lugar a una nueva denuncia.

Según indicaron fuentes policiales, la directora de una escuela especial de Bahía Blanca se presentó el miércoles por la tarde en la comisaría Primera de la Ciudad y denunció que un alumno de 7 años tenía restos de la droga entre sus pertenencias. Poco después se supo que el chico es el hermano de la nena, que aún permanece internada.

Este jueves se labraron actuaciones tras la presentación policial de la directiva escolar.

"Descubrieron que en una cuchara de la vianda que lleva había restos de un polvo blanco y, con el resultado pericial, se determinó que era cocaína", explicó el oficial. La situación fue inmediatamente comunicada a la fiscalía, que es la misma que interviene en el caso de la hermana del nene.

Además de la fiscal Olguín, que intentará determinar si la niña fue abusada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, en el caso también interviene el fiscal Mauricio Del Cero, que investiga las drogas que encontraron en el organismo de la joven.

Fuente: Clarín