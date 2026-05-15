Diplomas a los egresados y arranque de un nuevo ciclo de la Maestría en Periodismo de Clarín-Udesa

Este jueves se celebró la entrega de diplomas de la promoción 2025 de la Maestría en Periodismo de Clarín-UdeSA , en la sede Riobamba de la Universidad de San Andrés. El acto también dio la bienvenida a quienes conforman la camada 2026. Ante una sala llena, el editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, remarcó: “Hay quienes se creen originales y se ufanan diciendo que 'no odiamos todavía lo suficiente al periodismo'. Creen que eso es un insulto, cuando es un elogio ".

Silvia Ramírez Gelbes, directora de la Maestría, fue la primera en tomar la palabra para dirigirse tanto a los alumnos egresados como a los que arrancan este nuevo ciclo.

Habló de los cambios que ha sufrido el periodismo en los últimos 10 años con la pandemia y la aparición de la inteligencia artificial: “Todo pareciera indicar que los humanos somos prescindibles y, en nuestro caso, que quienes hacen periodismo lo son. Que la IA generativa puede producir periodismo sin el control de las personas. Que las personas van a convertirse en autómatas data entries en el futuro próximo. Debo discrepar de esa afirmación. Nunca como hoy, cuando la verdad se confunde con la verosimilitud, es imprescindible el buen periodismo ”.

Gelbes señaló que ése, el que le ofrece información a la gente para tomar las mejores decisiones, es el que se enseña en la Maestría.

Por su parte, Miguel Wiñazki, presidente del Consejo Asesor de la Maestría y secretario de Redacción de Clarín , apuntó al “antiperiodismo”.

“El periodismo es un valor; el antiperiodismo, su sombra contemporánea, es un disvalor activo . Porque el antiperiodismo no es, como suele creerse, una crítica al periodismo. Una crítica al periodismo es legítima, necesaria y, la practicamos nosotros mismos cada día. El antiperiodismo es otra cosa. Es el odio a la mediación ”, manifestó.

Wiñazki afirmó que la nostalgia del antiperiodismo es “una nostalgia teológica” que “sueña con una comunión directa entre el poder y los ciudadanos, sin mediadores, sin contradictores, sin terceros incómodos”. Porque si se hostiga al periodismo con evidente desproporción, “se está protegiendo algo encubierto con desesperación” .

Y añadió que defender el periodismo es “defender una función pública sin la cual no hay república posible: la función de que alguien pregunte cuando los demás callan, y de que esa pregunta tenga la dignidad de ser pública. Quien no quiere que existan intermediarios no quiere ciudadanos: quiere súbditos (...) El antiperiodismo entonces es la prosa del feudo. El periodismo es la sintaxis de la república”.

Kirschbaum, editor general del diario Clarín , les dio la bienvenida a este apasionante mundo con una advertencia: “Primero, es una profesión en peligro . Segundo, la supervivencia del periodismo depende, entre otros factores, de nosotros mismos ”.

Además, se refirió a los constantes ataques del Gobierno a los medios: “Hay quienes se creen originales y se ufanan diciendo que 'no odiamos todavía lo suficiente al periodismo'. Creen que eso es un insulto, cuando es un elogio . Es una frase que transpira ignorancia y, a la vez, envidia”.

Y señaló que el odio al periodismo “ no es patrimonio de una sola vereda . No estamos hablando de pavadas cuando desde la cumbre del poder se usa la palabra odio”.

También profundizó en el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo y aclaró que la salida es producir periodismo de calidad .

“Es una tarea imprescindible de practicar. Un periodismo de profundidad que sea original, en su enfoque y su planteo, y que cumpla con las reglas básicas del periodismo tradicional: rigurosidad, confirmación, mirada, contexto y amenidad . Y que utilice las innumerables herramientas que las plataformas digitales tienen. Solo ese periodismo superlativo y de prestigio nos permitirá supervivir”.

El orador invitado fue Osvaldo Pepe, un reconocido periodista y politólogo argentino con una trayectoria de más de 45 años en los medios gráficos, como Clarín . Es Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde 2018.

“ ¿Qué significa hoy ser periodista? Hay que tener coraje para capacitarse en una profesión que se redefine al abrigo, o a la intemperie, de un vendaval tecnológico, una tormenta de cambios nunca vista . Es fascinante que una veintena de jóvenes voluntades, con un promedio de edad que anda por los 30 años, quieran ser periodistas”, dijo.

Y recordó a José Ignacio López como ejemplo del periodismo comprometido: “Tuvo que salir a buscar empleo cuando dejó de ser el vocero presidencial de Raúl Alfonsín. No se dedicó a la compra de propiedades ni a viajar en aviones privados ni a tostarse en el Caribe. Nunca nos olvidemos de agradecer a este hombre siempre cálido, cordial y respetuoso, lo que hizo por el periodismo, con aquella repregunta a Videla sobre los desaparecidos, en medio del pico represivo más alto de la dictadura”.

Además, les dedicó cálidas palabras a los jóvenes que lo oían con atención. Habló del sismo tecnológico y la etapa crítica que atraviesa el periodismo en la actualidad.

“Tienen una ventaja inapreciable: sólo conocen lo que es vivir en democracia . Nuestra generación vivió la mayor parte de sus vidas oprimida por el yugo dictatorial, apretados por la censura y su siembra más perversa, la autocensura. Con todo eso, el periodismo era mucho más que una vocación . Y mucho, pero mucho más que un empleo. Sentíamos que era un compromiso que teníamos con la sociedad”, remarcó y agregó que rendirse jamás es una opción para los periodistas de alma.

En el acto se dieron placas de reconocimiento a las empresas que colaboran con el fondo de becas de la Maestría: Grupo Techint, Pan American Energy, Arcor, Edesur y Cervecería y Maltería Quilmes.

La entrega la hicieron Ricardo Kirschbaum y Martín Etchevers, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones del Grupo Clarín.

Mientras que Gelbes y Wiñazki otorgaron los certificados a los egresados 2025. Y el discurso de cierre lo tuvo María Fernanda Godoy, primer promedio de la promoción 2025 .

“Hace más de 20 años, decidí cambiar un sueño profesional por un sueño personal…y dejé el periodismo durmiendo en un cajón de sueños pausados. Esta maestría me ayudó a despertarlo . Volver con 53 años no fue fácil. Implicó salir de un lugar cómodo y animarme a empezar de nuevo. Volver al ruedo después de más de 20 años no es poca cosa. Y mucho menos en un contexto completamente distinto al que yo conocía ”, contó, entre lágrimas de emoción y el aplauso de todos sus compañeros.

Fernanda habló de la dedicación de los docentes y directivos de la Maestría, así como de las oportunidades que fueron surgiendo una vez que llegó al diario Clarín , en donde realizó la pasantía en la sección Sociedad.

“En estos años cambiaron muchas cosas en el periodismo. La tecnología, los tiempos, las formas. Pero hay principios que no deberían cambiar . Informar con verdad y responsabilidad. Estar en el lugar de los hechos y/o consultar fuentes. Respetar a quien nos lee o nos escucha. Y no olvidar nunca que detrás de cada historia hay personas ”, destacó.

En la ceremonia estuvieron presentes profesores de la Maestría. Además de Wiñazki, participaron Diana Baccaro, Héctor Gambini, María Marta García Negroni, Roberto Bouzas, Julián Gadano y Eugenia Mitchelstein.

En la Maestría en Periodismo los alumnos aprenden de manera práctica y teórica acerca del periodismo gráfico, la televisión, la radio y el periodismo digital.

Al finalizar la cursada, todos los estudiantes tienen la oportunidad de realizar una pasantía remunerada en Canal 13 , Clarín o Radio Mitre , según su elección.

La camada 2025 la integraron Yasmín Azul Abdeneve, Florencia Argañaraz, Tatiana Berenise Barrios, Lola Blasco, Agustín Guido Canzani, Norberto Gustavo Coscarello, Manuel De Domenico, Ornella De Luca, Lisandra Rocío Dittler, Leonardo Dudech, Juan Cruz Fanego, Valentina Fonseca, María Victoria Fuente, Daiana Elizabeth García, Julián Giménez, Carolina Alejandra Giménez, María Fernanda Godoy, Manuela Herzel, María Florencia Juvenal, Amparo López Juárez, Florencia Luz Márquez Bonino, Candela Mascetti, Renato Martín Morales Wu, Mateo Nicolás Ordoqui, Camila María Ruiz Cochella, Ezequiel Telesca, Sofía Celeste Vilar y Brian Emanuel Zini.

Quienes forman parte del grupo 2026 son Luca Anfuso, Luisina Arozarena, Milena Sofía Busto, Agustina Cavalanti, Agustín Contreras Archenti, Tomás Cuspide, Chantal Sol Etevanaux, Ramiro Andrés Florio, Stefanía Carla Fossa Olandini, Matías Ezequiel González. Gabriel García, Sofía Hou, Sebastián Kalik, Sol María Lacman, Macarena Laviero, María Sofía Lucena, Agustina Huilén Maciel, Justina Maglione, Mariano Rizzo, Nahuel Robino, Renzo Rodríguez, Victoria Satragno, Yamila Mailén Vilca.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín