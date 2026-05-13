Una mujer murió tras chocar su auto contra un árbol

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Un trágico accidente ocurrió en el barrio porteño de Villa Luro, en donde una mujer de unos 30 años chocó su automóvil contra un árbol por causas que son investigadas y falleció.

Fuentes policiales informaron que el terrible suceso ocurrió en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Gaona, cuando la conductora colisionó contra un árbol en una plazoleta.

Si bien que aún no se conocen las causas que ocasionaron el choque, trascendió que el vehículo iba a alta velocidad, mientras que al lugar arribaron médicos del SAME que constataron el deceso de la mujer, cuyos datos filiatorios no fueron informados.

En tanto, en la zona trabajaba personal de la Policía de la Ciudad junto al equipo científico para establecer cómo ocurrió el trágico accidente.