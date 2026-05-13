“Se almuerza y no se cena”: el duro testimonio de un jubilado durante un móvil de TN

“Se almuerza y no se cena” , contó a TN Eduardo, un jubilado que debió acostumbrarse a hacer dos comidas por día porque no le alcanza el sueldo. “Me hago el desayuno, el almuerzo, la merienda y, a veces, ceno un sanguchito. Comida elaborada, no”, aseguró. “Uno se tiene que ir restringiendo” .

Eduardo gana la jubilación mínima, que en mayo de este año llegó a $393.250,17 , sin contar el bono de $70.000.

“Hoy en día, hay que controlar todos los precios”, reconoció. En el momento de la entrevista, reveló que solo pudo comprar unos gramos de salame, mortadela y salchichón, por $5.200. “El queso es una fortuna”, dijo.

Y a pesar de que su pareja lo ayuda y se sostiene con algunos trabajos informales, no logra llegar a fin de mes. “Uno se va restringiendo salidas, comer afuera, son cosas que uno tiene que pensar mucho , más cuando los ingresos no avanzan”, agregó.

En el relevamiento que hizo TN , se pudo comprobar que la mayoría de los jubilados perdieron poder adquisitivo. Sobre todo, su presupuesto se ve afectado por los medicamentos. “Me consumen el 30% del sueldo”, señaló José Oscar. “Tratamos de hacer lo que más se pueda, pero es imposible. Mi señora toma siete y yo tomo tres. Diez medicamentos a $30.000 son $300.000” , señaló.

Aunque José Oscar no se salta cenas aún, reconoció que teme “llegar a eso” si los precios siguen aumentando. En tanto, destacó que redujo significativamente el consumo de carne. “Es el 10% de lo que comía hace un año”, contó.

De acuerdo Silvia Arce, especialista en jubilaciones, los jubilados con haberes mínimos y medios “ perdieron el 12% de poder adquisitivo porque al frizarse el bono y representar un porcentaje grande de su haber, la jubilación mínima nunca alcanzó a la inflación , siempre ha estado por debajo". Este grupo representa el 70% de la población, es decir, 5 millones de personas, según destacó.

Como recordó Arce, el bono se mantiene en $70.000 desde marzo de 2024 para quienes tienen el haber mínimo. Pero para recomponer su poder de compra, debería estar en $144.000.

Al costo de los alimentos, se suman los problemas de salud. “Es carísimo para los jubilados comprarse medicamentos. PAMI antes cubría un montón de medicamentos que ahora no cubre”, advirtió Arce.

Fuente: TN