Una mujer fue asesinada cuando intentó defender a su hija de un abuso: “Me tapó la boca para que no gritara”, contó la nena de 9 años

Una mujer de 52 años fue asesinada a puñaladas en Los Polvorines , en la zona oeste del conurbano bonaerense. Fue cuando intentó defender a su hija de 9 años de un intento de abuso sexual consumado por un vecino. Ocurrió este jueves por la madrugada. El abusador y homicida está identificado y está siendo buscado por la Policía. Por el momento, está prófugo .

Fuentes policiales confirmaron que el sospechoso buscado es Esteban Lorenzo Amarilla , vecino del barrio de las vçtimas. Tiene 26 años.

El episodio tuvo lugar en una casa ubicada sobre calle Velázquez al 4100, en el barrio Santa Elena , donde Yolanda Raquel Cáceres fue asesinada luego de intentar defender a su hija de un intento de violación.

Según confirmaron, la mujer dormía en su cuarto cuando comenzó a sentir ruidos extraños en la habitación de su hija. Y cuando se acercó para ver qué ocurría, se encontró con la dramática situación.

El parte policial da cuenta que en un principio se pensó que Amarilla había ingresado por la ventana del cuarto de la nena, pero con el avance de la investigación, se comprobó que había entrado a la casa por la puerta principal.

El informe da detalles escalofriantes. La nena le contó a la Policía que conocía al hombre como un amigo de su mamá . Y que cuando Amarilla ingresó a la pieza, ella estaba dormida: "Me desperte y estaba desnudo acostado conmigo y me estaba tocando", contó a las autoridades.

Luego, la nena les confirmó que cuando ella se despertó, el hombre se enojó, le pidió que se vistiera y que esperara cinco minutos para salir de su habitación.

Amarilla salió del cuarto de la menor y se cruzó con la madre de la nena que iba hacia la pieza para ver qué sucedía. Hubo una fuerte discusión y el agresor reaccionó y le asestó dos puñaladas que resultarían mortales .

Cuando la nena decidió salir de la pieza vio a su madre que estaba mal herida tirada en la cocina. Tenía cortes profundos en la zona del cuello y también algunos en la cabeza. La menor corrió hacia la calle para pedir ayuda , en medio de la tormenta. Fue el momento en que el temporal dijo presente en el Conurbano.

Fueron los propios vecinos quienes llamaron a la Policía. Según confirmaron, el piso estaba lleno de sangre, y al lado de la víctima había un cuchillo tipo Tramontina, también manchado con sangre. Para los investigadores fue el arma homicida .

Cuando llegó el personal de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas, la mujer ya estaba muerta y Amarilla se había fugado. " Me tapó la boca para que no gritara ", llegó a contar la nena a los agentes policiales. Los investigadores confirman que la mujer de 52 años no presentaba signos de defensa, ni de abuso sexual.

Desde entonces, la Bonaerense busca intensamente al acusado e intervino en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 21 Descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, quien ordenó tareas de peritajes.

También definió que la menor quedara a resguardo de una tía materna y con acompañamiento profesional. Según trascendió, Amarilla vive a cinco cuadras de donde produjo el ataque. Y, según anticiparon, es empleado de la construcción.

Durante este jueves, los vecinos se acercaron a la casa de Cáceres y dejaron flores y también carteles pidiendo justicia. El caso conmocionó al barrio y los mensajes de apoyo a la familia se replicaron en las redes sociales

Por estas horas, las autoridades dieron a conocer la imágen del hombre buscado y analizan las cámaras de seguridad que hay en la zona y le toman testimonios a vecinos y allegados del agresor para poder dar con su paradero.

Fuente: Clarín