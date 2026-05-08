Facundo Macarrón: “Me tranquiliza que estos fiscales no puedan seguir haciendo daño”

Facundo Macarrón (39) suena profundamente aliviado. "Es que no sabíamos qué iba a pasar, realmente no teníamos idea. Los miembros del jury fueron muy imparciales y no dieron señal de cual iba a ser su decisión", le dijo a Clarín luego de un miércoles extenuante que empezó con el alegato de las partes y terminó, ya de noche, con el veredicto contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.

Por unanimidad, los tres fueron destituidos por su mal desempeño en la investigación del crimen de Nora Dalmasso (51) , cometido el 25 de noviembre de 2006 en el country Villa Golf de Rio Cuarto, Córdoba.

"Esto es una gran reivindicación para nosotros como familia . Estos fiscales, que seguían en funciones, tuvieron acceso a la prueba, pudieron trabajarla y en lugar de eso prefirieron manejarse en base a prejuicios", señaló Facundo, quien declaró el 21 de abril pasado en el primer día del jury.

La destitución de los fiscales es una reparación para el viudo, Marcelo Macarrón (71) y los dos hijos de Nora, Facundo y Valentina (35) . Pero no sólo eso, representa un punto fuerte a la hora de reclamar por la prescripción de la acusación que benefició al parquetista Roberto Barzola (47) , a quien incriminan las pericias genéticas.

" Claro que la lucha sigue, con el tema de la prescripción , que está en manos del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba. Yo no quiero nombrarlo (por el principio de inocencia), pero sabemos quién mató a mi mamá. Yo no puedo vivir tranquilo sabiendo que en cualquier momento puedo cruzarme con el hombre que la violó y mató. El sigue en libertad", agregó Facundo, que quiere llegar a juicio para saber exactamente cómo fue el crimen.

Los Macarrón se quedaron pasmados con la actitud durante el jury de los tres fiscales cuestionados. No sólo nunca se disculparon, Tampoco hicieron un mea culpa e, incluso, apuntaron a su colega, Pablo Jávega. Este ultimo heredó el caso ya prescripto y logró destrabarlo al cotejar el ADN de Barzola con las muestras de la escena del crimen.

"Después de la destitución me quedo tranquilo de que esta gente no va a poder seguir haciendo daño. Durante su alegato re victimizaron a mi mamá. Fue realmente tremendo", concluyó Facundo.

Los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro fueron destituidos de sus cargos este miércoles luego de un jury que comenzó el pasado 21 de abril y tuvo unos 40 testigos. Su empecinamiento en apuntar a la familia de la victima fue tal que dejaron pasar frente a sus narices al principal sospechoso: el parquetista Barzola, al que recién en 2024 se le extrajo sangre para hacer un cotejo de ADN.

El resultado llego a fines de 2025 y fue sorprendente. Los rastros genéticos de Barzola estaban en 10 puntos de la bata de baño con la que ahorcaron a Dalmasso y un vello púbico estaba en los genitales de Nora. Barzola -a quien la familia apuntó ya en 2007- fue indagado, pero paso tanto tiempo que pidió la prescripción de la acusación. Y por ahora viene ganando. Un juez y la Cámara le dieron la razón. La ultima esperanza que tienen los Macarrón de verlo preso es que la Corte local de vuelta esas resoluciones. Y no es una tarea sencilla.

Este miércoles, la fiscal general adjunta Betina Croppi , planteó en su alegato que los fiscales revictimizaron a Dalmasso, a quien se la trató sin ningún tipo de perspectiva de género, provocando que se vulnere el derecho a la intimidad, visiblemente dañado por la difusión de rumores que surgieron de la misma fiscalía a cargo del caso.

Para Croppi, desde el inicio de la investigación se cometieron errores en el relevamiento de pruebas y se dejaron de lado elementos que luego se transformarían en centrales, como la pista sobre el parquetista Bárzola.

Y agregó que los investigadores se alejaron de la perspectiva de género, optando por condenar moralmente a la víctima: “El rumor de los amantes de Nora nació en el quincho de la casa el mismo día del hallazgo, impulsado desde la propia fiscalía”.

Por su parte, los tres fiscales enjuiciados se defendieron de la acusación y solicitaron su absolución, pero al cabo de una extensa audiencia que duró casi 14 horas, el tribunal hizo lugar al la requisitoria de Croppi.

En un fallo por unanimidad, el jurado le atribuyó a los tres haber cometido "negligencia grave" y "mal desempeño" de sus funciones, más la inhabilitación absoluta para ejercer cargos en el Poder Judicial provincial.

Según la normativa vigente, el fallo dictado por el Jurado es inapelable. No obstante, las defensas pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

Mientras tanto, la separación del cargo se produce de manera inmediata , por lo que el funcionario destituido deja de ejercer sus funciones desde ese mismo momento, sin perjuicio de las posteriores presentaciones judiciales que pudiera realizar.

En este caso, el jurado estuvo integrado por dos legisladores del oficialismo y dos de la oposición, más un quinto miembro del Tribunal Superior de Justicia, y fue presidido por Julieta Rinaldi, la primera mujer en ocupar ese cargo.

Nora Dalmasso fue asesinada el 25 de noviembre de 2006 en su casa Villa del Golf, en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. La habían violado y estrangulado con el cinto de su bata de baño.

Primera hipótesis: lo hizo un albañil que era muy hábil trepando andamios. Hipótesis dos: La mató su hijo Facundo, entonces de 19 años, con quien la mujer tenía relaciones sexuales porque no aceptaba que fuera gay. Hipótesis tres : la asesinó su esposo, quien -sin que nadie lo advirtiera- tomo ida y vuelta un avión privado a Córdoba desde Punta del Este, donde estaba jugando un torneo de golf. Hipótesis cuatro : El marido no viajó, sino que contrató dos sicarios colombianos. La quería muerta para ocultar oscuros manejos financieros.

En base a estas teorías que pueden parecer un desquicio, primero se acusó al albañil Gastón Zárate -bautizado como "El perejil"-, luego a Facundo y finalmente al viudo, que terminó absuelto en un juicio oral en 2022.

Redactora de Policiales, especializada en Narcotráfico

Fuente: Clarín