River ganó un partido de locos: Maxi Salas, en el último suspiro, le dio la clasificación a la siguiente ronda en la Copa Sudamericana

River consiguió un triunfo agónico, sufrido y muy festejado en Venezuela sobre Carabobo. En la última jugada de un partido insólito , de locos y lleno de polémicas, con Matías Viña en el arco por la exagerada expulsión de Santiago Beltrán y no tener más cambios, Maxi Salas fue a buscar un pelotazo largo del pibe Facundo González y llegó antes que Bruera -hasta ahí la figura- para mandar la pelota al gol y darle tres puntos de oro al equipo de Eduardo Coudet , que aseguró su clasificación a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana con el segundo puesto de mínima confirmado, aunque ahora buscará directamente los octavos de final, cuando reciba a Bragantino de Brasil en dos semanas.

River sufrió mucho porque se complicó solo . Después de haber hecho un buen primer tiempo, y de conseguir la ventaja a los 15 minutos del segundo tiempo con el gol de cabeza de Maxi Meza, tras una gran ejecución de corner de Juanfer Quintero, el conjunto de Núñez entró en un mar de dudas, le empataron el encuentro con un penal y corrió riesgo de perderlo luego de que Beltrán cometiera una falta afuera del área después de que el equipo quedara mal parado.

No tenía más cambios River ya que Coudet ya había hecho las cinco modificaciones . Entonces, Matías Viña, lateral izquierdo, se puso el buzo y los guantes. Pero no tuvo necesidad de tocar la pelota con las manos ya que Carabobo no logró patear y River defendió bien en esos minutos finales.

A ese sufrimiento River llegó porque perdió el rumbo en el segundo tiempo y mucho tuvo que ver Coudet, ya que dejó dudas con los cambios. Tras el gol de River, mandó a la cancha a Colidio y a Salas y desarmó el mediocampo con las salidas de Maxi Meza y de Lencina. Y después se apresuró con las modificaciones tras el empate de Carabobo, que llegó a través del penal que cometió Juan Cruz Meza y Núñez cambió por gol.

El equipo alternativo de River que el Chacho paró en Venezuela había dejado una buena imagen en la primera parte ya que tuvo más juego, a partir de las buenas asociaciones futbolísticas en la mitad de la cancha y de algunas prestaciones individuales correctas. Estructurado en un 4-2-3-1, los suplentes de River se sintieron más seguros . A partir del trabajo del doble cinco que integraron Lucas Silva y Giuliano Galoppo, quienes se repartieron con equilibrio la mitad de la cancha, el conjunto de Núñez se paró bien adelante y jugó gran parte del tiempo en campo rival. Y hubo buenas conexiones entre Lencina, Juanfer Quintero y Maxi Meza. Una de ellas, de pelota parada, terminó en gol. El colombiano ejecutó un córner a la cabeza goleadora de Meza.

Hasta ese momento, River había exigido bastante al arquero argentino Lucas Bruera, quien cuando promediaba la primera parte se dio el lujo de atajarle un penal a Juanfer Quintero , nada menos. El platense detuvo el remate con sus pies. También, le sacó dos pelotas de gol a Lencina y a Bustos.

El VAR fue protagonista en la noche de Valencia , y fue utilizado correctamente para ayudar a ver situaciones que el árbitro paraguayo Derlis López había omitido. Lo llamaron para que revisara la falta de Neira a Viña, quien le puso el codo en la cara al uruguayo y fue penal. Luego, para que observara el planchazo de Castillo a Freitas y cambiara la amarilla por la roja. Y también para la roja de Beltrán, que salió apresurado, fue a disputar a la pelota y derribó a Berríos. Aunque les faltó llamar para una jugada de plancha de Silva en el primer tiempo.

Carabobo se quedó con uno menos sobre el final del primer epílogo y a River increíblemente le costó más 11 contra 10. A su vez, siguió mostrando falencias defensivas como le viene ocurriendo hace rato. Le dio un par de faltas peligrosas a su rival, cerca del área. Pero Carabobo las desperdició. Aunque llegó a la igualdad a través del penal. Y cuando parecía que quedaba mejor parado para ganar el encuentro, llegó esa pelota larga para que Salas corriera con espacio como lo hacía en Racing, Bruera salió mal y el correntino aprovechó para convertir y terminar debajo de la montaña de jugadores del Millonarios que se le tiraron encima para festejar un triunfo que vale mucho.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín