Una mujer amenazó a sus vecinos, quiso incendiar el edificio donde vive en Villa Crespo y pintó una cruz esvástica en los pasillos: la declararon inimputable

Una psiquiatra de 56 años debió ser internada por pedido de la Justicia luego de que amenazó a sus vecinos , intentó provocar un incendio en el edificio, y realizó pintadas con aerosol en los pasillos, entre ellas una cruz esvástica .

Los hechos ocurrieron en un edificio ubicado en la calle Mahatma Gandhi al 500, en el barrio de Villa Crespo , cuando los vecinos llamaron a la Policía de la Ciudad porque la mujer, que padece problemas psiquiátricos , se encontraba fuera de sí deambulando por los pasillos.

En ese deambular por el edificio, y munida de un martillo largo, la mujer amenazaba a sus vecinos y prendía fuego servilletas de papel que iba dejando en distintos sectores con el fin de que el fuego se propague.

Los vecinos también observaron que la psiquiatra había realizado pintadas con aerosol en los palieres, y que en la puerta de un departamento había pintado una cruz esvástica junto a la palabra “cobardes”.

Esta situación no es nueva en el edificio de Villa Crespo. La mujer estuvo internada en 2025 pero luego abandonó el tratamiento y los controles sugeridos, y ya había tenido diferentes problemas con los vecinos, que se quejaban de sus actitudes.

Por este motivo, ante los nuevos incidentes, decidieron alertar a la Policía para que la situación fuera controlada a tiempo y de manera profesional.

Al tomar intervención la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, se iniciaron actuaciones por averiguación de incendio y daños, se dispuso su detención en flagrancia y que la mujer sea examinada por médicos legistas y peritos psiquiátricos a fin de evaluar su condición.

Asimismo, a fin de brindar seguridad a los vecinos, se ordenó dejar una consigna policial en el lugar.

A partir de los informes médicos del Hospital General de Agudos Dr. J.A. Fernández y de peritos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal CABA, se dio intervención a la Dirección de Medicina Forense del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

Finalmente se estableció, a partir de un examen psicológico y psiquiátrico, que la mujer no pudo comprender sus actos y dirigir sus acciones al momento del hecho, que no estaba en condiciones de comprender y afrontar un proceso penal y que presentaba riesgo cierto e inminente para sí y para terceros.

El titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°2, José Béguelin, decidió hacer lugar al pedido del auxiliar fiscal Matías Vila de internación involuntaria excepcional de la mujer, a quien además declaró como inimputable a partir de las conclusiones de los informes sobre su salud mental.

La mujer fue internada en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear.

Fuente: Clarín