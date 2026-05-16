Un incendio fuera de control arrasó con un hotel en Bariloche: empezó con un quema de hojas

Un pavoroso incendio arrasó este sábado con un tradicional hotel de la ciudad de San Carlos de Bariloche , en la cordillera de Río Negro, donde unas quince dotaciones de bomberos trabajaron durante más de tres horas para controlar las llamas. El fuego, según las autoridades, se expandió en forma accidental tras la quema de hojas secas en las afueras del edificio.

Si bien no hubo heridos, fuentes del operativo de emergencia dijeron que "dos bomberos fueron asistidos" en el hospital zonal con oxígeno tras la inhalación de la gran cantidad de humo que se desprendió del incendio.

Las lenguas de fuego y las columnas de humo podían verse esta tarde saliendo del techo a varios metros de altura y también asomaban por los ventanales de los pisos superiores del hotel Huemul, ubicado en la avenida Bustillo al 1500.

El hotel, que lleva 88 años funcionando en el lugar, se encuentra a tan solo un par de minutos del centro de Bariloche, rodeado de montañas, frente al lago Nahuel Huapi y con vista a la cordillera de los Andes, por lo que el incendio sorprendió a los habitantes de la zona y turistas, dado que las rojas lenguas de fuego eran lo más llamativo del paisaje esta tarde.

El fuego comenzó alrededor de las 15 y, según el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Bariloche, se inició tras una quema controlada de hojas secas en los alrededores del establecimiento que se salió de control y tomó la estructura del hotel.

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Las llamas se veían a lo lejos saliendo por las ventanas y, según los brigadistas , destrozaron los techos de madera, los tirantes de troncos, cortinados y todo el mobiliario de varias habitaciones.

En su reporte oficial, el Splif de Bariloche comunicó en sus redes sociales que a las 15:16 tomaron conocimiento por un llamado al teléfono de emergencias 911 que había "una quema descontrolada en el Kilómetro 1, a la altura del hotel Huemul".

Y, tan solo media hora después el fuego " se propagó al edificio del hotel", uno de los más antiguos de la villa turística.

A la zona acudieron de inmediato, policías, bomberos de Bariloche, las localidades vecinas de Melipal y Dina Huapi, la Dirección de Protección Civil, y los servicios de emergencia de la ciudad para contener la situación y asistir a las personas afectadas por el humo del incendio.

Fuentes policiales dijeron que en principio no se reportaron heridos dado que el complejo hotelero implementó una rápida y efectiva evacuación de emergencia que sacó a turistas y empleados del lugar ni bien se reportaron las llamas.

El intendente Walter Cortes se hizo presente en el lugar y lamentó la pérdida de este hotel "que es del año 1938" y remarcó que "son hoteles viejos, de madera de hace mucho tiempo que está re seca y eso es alimento para el fuego".

Y, destacó que "lo mejor es que no hay viento y una temperatura que no puede ayudar al incendio con 6 o 7 grados".

La gran altura que ganó el humo hizo que el incendio pusiera en alerta a todos los vecinos y visitantes del centro barilochense, dado que la humareda gris, y algunas llamas de fuego podían verse desde los alrededores del lago y de los edificios más alto del casco urbano.

De hecho, el espesor del humo generó complicaciones en la visibilidad de los conductores que transitaban por la avenida Bustillo, la principal que conecta la ciudad con la zona hotelera en la ribera del lago.

Fuentes policiales señalaron que el la expansión del fuego accidental generó un incendio que afectó la estructura del hotel ubicado en el denominado kilómetro 1 de la avenida Bustillo.

Del operativo, además de los bomberos de la zona, participaron también policías de Río Negro, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestaltes (SPLIF) que tiene sede en la zona y ante la emergencia envió móviles con brigadistas entrenados en el combate al fuego.

Los bomberos con varias líneas de agua atacaron las llamas que, según comentaron algunos luego, estaban desde la planta baja y se extendieron por tres pisos más.

Funcionarios de Protección Civil remarcaron que pasadas las 18:30 el incendio estaba controlado y aclararon que "no corren riesgo las estructuras vecinas", dado que el fuego solo se circunscribió a la estructura del hotel Huemul.

Varios turistas que descansaban en hoteles vecinos y otros que paseaban por los alrededores del lago tomaron fotos y videos del incidente, lo que hizo que el incendio del hotel Huemul se viralizara en las redes sociales.

En diciembre pasado otro incendio se había desatado cerca del casco céntrico de la ciudad. Comenzó en la parte trasera del sanatorio San Carlos, a unos 20 metros de ese centro médico, y luego avanzó a gran velocidad hacia el barrio Belgrano.

En esa oportunidad, un empleado del sanatorio -en el kilómetro 1 de Bustillo- trabajaba con una amoladora sobre una base de hierro. Las chispas prendieron fuego pastizales secos . La pendiente y el material combustible completaron el combo que pusieron en alerta a la ciudad.

El fuego que destruyó el hotel se produjo este sábado, justo el día en el que el SPLIF anunció el inicio de la denominada "temporada de quema" para la cual imparte autorizaciones obligatorias para realizar quemas controladas de restos vegetales, como ramas, hojas o residuos de poda.

Ese permiso, según lo indicado por el Servicio de Lucha contra los Incendios Forestales, " no es un trámite más: es una medida de prevención . Permite reducir el material combustible acumulado y, al mismo tiempo, asegura que la quema se realice en condiciones controladas, minimizando el riesgo de incendios forestales".

Las quemas controladas se realizan solo en determinadas épocas del año y bajo condiciones específicas de clima, con poco viento, horarios definidos y con la persona responsable presente durante toda la actividad.

Fuente: Clarín