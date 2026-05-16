Las imágenes más impactantes del incendio que destruyó un histórico hotel de Bariloche

Voraces llamas naranjas, humo negro y nubes de polvo gris envolvieron este sábado por la tarde al histórico hotel Huemul de Bariloche, una estructura de madera de 88 años que quedó prácticamente destruida por un incendio que comenzó cuando se descontroló una quema de hojas secas que se hizo paradójicamente para evitar que se produzcan incendios forestales.

El hotel de casi cien años se encuentra sobre el kilómetro 1 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, con entrada por la avenida Bustillo al 1.500 y jardines soñados que dan al lago Nahuel Huapi con vista a la cordillera de Los Andes.

El edificio también estaba en un plan de refacciones y ante el inicio de la temporada de quema controlada de pastos, ramas y hojas secas, este sábado varios restos de poda y hojarasca de la zona fueron prendidos fuego esta tarde para eliminarlos en el marco de un plan de prevención de incendios forestales coordinado por el Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (Splif).

Pero la quema fue voluminosa, se salió de control y el fuego tomó la estructura del tradicional hotel.

El incendio generó gran conmoción en Bariloche donde varias dotaciones de bomberos, brigadistas del SPLIF, policías y personal de emergencias trabajaron para controlar la situación sin que se reportaran heridos.

Fuente: Clarín