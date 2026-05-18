Una especialista explicó por qué aumentaron los casos de ébola y advirtió por qué es “altamente contagioso”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia global por un brote de ébola tras la muerte de alrededor de 80 personas en la República Democrática del Congo y en Uganda. En este contexto, la patóloga pediátrica Marta Cohen, en comunicación con LN+ , profundizó en el avance de esta emergencia internacional y los riesgos de la enfermedad.

“ Es una alerta, no se han cerrado las fronteras , pero sí se recomienda el aislamiento y la medida de protección extrema en la zona en donde surge esto, porque ya ha salido de la República Democrática del Congo”, sostuvo la experta, y remarcó que la propagación del virus llegó a países como Uganda, una zona característica del trabajo de minas.

En relación al aumento de los casos destacó: “ Es preocupante, porque es altamente contagioso , es decir, se contagia hacia los humanos por los murciélagos que comen las frutas, pero también de humano a humano”.

Fuente: La Nación