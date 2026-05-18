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Una especialista explicó por qué aumentaron los casos de ébola y advirtió por qué es “altamente contagioso”

Redacción CNM mayo 18, 2026

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia global por un brote de ébola tras la muerte de alrededor de 80 personas en la República Democrática del Congo y en Uganda. En este contexto, la patóloga pediátrica Marta Cohen, en comunicación con LN+ , profundizó en el avance de esta emergencia internacional y los riesgos de la enfermedad.

“ Es una alerta, no se han cerrado las fronteras , pero sí se recomienda el aislamiento y la medida de protección extrema en la zona en donde surge esto, porque ya ha salido de la República Democrática del Congo”, sostuvo la experta, y remarcó que la propagación del virus llegó a países como Uganda, una zona característica del trabajo de minas.

En relación al aumento de los casos destacó: “ Es preocupante, porque es altamente contagioso , es decir, se contagia hacia los humanos por los murciélagos que comen las frutas, pero también de humano a humano”.

Fuente: La Nación


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