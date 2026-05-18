Qué se sabe del acuerdo de “Fred” Machado con la Justicia de EE.UU. y la defensa de Milei a Espert

Federico “Fred” Machado, quien durante años financió y prestó aeronaves al entonces diputado nacional, José Luis Espert, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía en Estados Unidos. Tras meses de clamar su inocencia, aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y para cometer fraude por vía electrónica. Este lunes un juez federal evaluará si convalida la negociación, con la que logró quitarse de encima la acusación por narcotráfico.

El acuerdo representa un giro de 180 grados respecto de la estrategia inicial de Machado, quien días después de su extradición en noviembre pasado se había declarado “no culpable” ante el juez Bill Davis y apostaba a un juicio oral por jurados. Pero tras seis meses detenido en un penal de Oklahoma, el otrora financista de la campaña “Avanza Libertad” de 2019 cambió de táctica.

En paralelo, el presidente Javier Milei defendió a Espert, el diputado que renunció a su candidatura por sus vínculos con Machado. El mandatario escribió que la justicia de Estados Unidos “declaró la inocencia” de Machado en el cargo de narcotráfico, pero omitió que eso es parte de un acuerdo en el que se declara culpable de lavado y estafa.

“Con José Luis Espert, siempre. Siempre del lado de la verdad y la libertad”, señaló Milei.

El acuerdo representa un giro de 180 grados respecto de la estrategia inicial de Machado, quien días después de su extradición en noviembre pasado se había declarado “no culpable” ante el juez Bill Davis y apostaba a un juicio oral por jurados. Pero tras seis meses detenido en un penal de Oklahoma, el otrora financista de la campaña “Avanza Libertad” de 2019 cambió de táctica.

El acuerdo, plasmado en una serie de documentos presentados en los tribunales esta semana, le permite a Machado evitar un juicio por jurados. El dato político y judicial más relevante es que la nueva acusación formal dejó caer el cargo por narcotráfico, que había sido el eje central de la imputación original.

La audiencia de cambio de declaración quedó fijada para este lunes en los tribunales federales de Texas, como parte de la causa United States v. Mercer-Erwin et al., donde la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión en 2023.

Según los documentos en los que Machado reconoció los hechos para sustentar su culpabilidad, cuya copia obtuvo LA NACION , el rionegrino admitió haber operado una estafa montada sobre la venta de aeronaves que en realidad eran “invendibles”.

Sin mencionar el acuerdo mencionado, aun no avalado por un magistrado federal , Milei escribió que la justicia de Estados Unidos declaró la “inocencia de la persona utilizada para golpear y ensuciar a Espert”.

Así lo señaló el Presidente: “A José Luis Espert le DESTRUYERON [las mayúsculas son del posteo original] la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME. Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo”.

“Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, marcó.

Fuente: La Nación