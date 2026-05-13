Un testigo contó el momento en que el perro atacaba a la nena de cuatro años que murió en Córdoba

En medio de la conmoción, habló un empleado del cementerio local de Cosquín que vio el ataque del perro a la nena de cuatro años en Córdoba y dio detalles del trágico episodio.

El hombre contó que la nena andaba sola en la calle desde temprano. “Ella y el varón suelen andar solos, sin cuidado, por la zona. Y el portón de la marmolería estaba abierto y siempre está cerrado”, sostuvo Roberto, en diálogo con Está Pasando ( TN ).

El dramático hecho ocurrió cerca del mediodía: “Estábamos trabajando, una camioneta frenó en esa esquina porque vio a la nenita en el piso y nos avisó”.

En ese sentido, expresó: “La nena entró al descampado de la marmolería, donde suele estar el perro, y ahí la atacó”. Fue en ese momento que el animal la sorprendió: cuando quiso ponerse a resguardo, la empezó a morder y le provocó graves heridas en la zona del cuello.

“El perro estaba ensañadísimo. No nos dejaban entrar. Fui con un palo y una botella de agua para correrlo, pero cuando nos acercamos entre cuatro retrocedió. Lo primero que vi fue un charco enorme de sangre. No la toqué, pero quise ver si tenía signos vitales y no respiraba", describió.

Ante esa situación, dio aviso rápidamente al servicio de emergencias, a la Policía, a la Guardia Local y a Bomberos para que asista a la nena: “Le hicieron RCP pero ya estaba muerta”.

Sobre la conducta del animal, Roberto remarcó: “El perro no es peligroso ni salvaje, siempre anda suelto y no había atacado a nadie antes. Pero para mi la nena le invadió su lugar y reaccionó así con ella” .

Tras el episodio, la Justicia abrió una investigación para determinar cómo se desató el ataque . Por el momento, no trascendió si el perro tenía dueño o si era de la familia de la víctima.

La investigación recayó en la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, quien se encuentra trabajando en el lugar para esclarecer las circunstancias del hecho.

Fuente: TN