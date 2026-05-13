“Estaba alterado”: la declaración de la pareja del hombre que cayó desde un cuarto piso en Rosario

La declaración de la pareja del hombre de 31 años que cayó desde el cuarto piso de un edificio en pleno centro de Rosario se convirtió en una pieza clave de la investigación. El hecho ocurrió este martes por la tarde en Dorrego 406, donde la víctima se precipitó al vacío, en una secuencia que quedó registrada en video.

Según confirmaron fuentes judiciales, la mujer, identificada como Estefanía F. , de 33 años, fue entrevistada por efectivos policiales apenas sucedió el episodio. Si bien los detalles de su testimonio se mantienen en reserva para no entorpecer la investigación, desde la fiscalía señalaron que “se menciona que el hombre estaba alterado por un problema de consumo de estupefacientes”.

Durante la tarde de ayer, vecinos alertaron a la policía por un posible caso de violencia de género en el edificio. Al llegar, los agentes encontraron a Javier B. , tendido sobre la vereda, gravemente herido tras caer desde el balcón de su departamento.

De acuerdo a los primeros testimonios, no hubo indicios de una discusión previa. “Todos los testimonios coinciden en que esta persona se encontraba alterada” , explicaron las fuentes a TN .

La principal hipótesis es que el hombre salió al balcón bajo los efectos de drogas y, en ese estado, cayó al vacío. “No se tiene aún determinado si se cayó sin quererlo o si se soltó” , agregaron los investigadores.

El hombre fue asistido por personal médico del SIES y trasladado de urgencia al Hospital Clemente Álvarez, donde permanece internado en estado reservado.

La mujer, que estaba en el departamento al momento del hecho, ya declaró ante los agentes policiales y en los próximos días ampliará su testimonio en fiscalía. Por ahora, su declaración apunta a que la víctima “estaba alterada por el problema de consumo”, aunque no se difundieron detalles concretos.

Fuentes judiciales aclararon que la investigación sigue caratulada como “caída de altura” y que la tentativa de suicidio es solo una de las hipótesis, pero no la más concreta por el momento. “No hay hasta ahora indicios de una discusión previa” , remarcaron.

En el lugar trabajó personal de la PDI y la causa quedó a cargo de la fiscal Mariana Prunotto. Mientras el hombre sigue internado, la Justicia espera ampliar la declaración de la pareja y sumar peritajes para determinar con precisión qué ocurrió dentro del departamento minutos antes de la caída.

Fuente: TN