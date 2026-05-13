Un perro atacó a una nena de 4 años, la mordió en el cuello y la mató

Una nena de 4 años murió este miércoles en Córdoba luego de un salvaje ataque de un perro, que la mordió en el cuello y le provocó heridas graves.

El ataque ocurrió en Cosquín, frente al cementerio local. Según La Voz , fue también en cercanías de la casa de la víctima.

El perro, de raza mestiza, mordió a la nena de 4 años, sobre todo en el cuello. Pese a la atención de urgencia de médicos, policías y bomberos, la chica murió en el lugar.

"Nos dimos con esta situación al mediodía. Es un momento muy delicado y pedimos extrema reserva y respeto para la familia que está atravesando este dolor", dijo Laura Barreiro, directora local de Defensa Civil.

Videos difundidos por medios locales muestra la cuadra de la casa en la que murió la nena, en el barrio Colinas de Mallín. Se observa el despliegue de médicos y personal judicial y de seguridad, con el tránsito cortado para hacer las pericias.

Investigan si el animal pertenecía a la familia, a vecinos o si era un perro vagabundo. Interviene la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen.

Fuente: Clarín