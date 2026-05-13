Investigan la muerte de un marinero en altamar y sospechan del accionar del capitán y el médico del barco

La Justicia Federal investiga las circunstancias de la muerte de Matías Oscar Vilchez , un marinero de 37 años que falleció a bordo del buque pesquero Don Nicola en altamar cerca de la costa de Mar del Plata .

La causa, calificada preliminarmente como presunto abandono de persona , pone bajo la lupa el accionar del capitán de la embarcación, Diego Sebastián Bosich , y del médico de la Prefectura Naval Argentina que intervino tras una radioconsulta, según consignó el diario La Capital .

Mientras la autopsia determinó que un paro cardíaco derivado de un aneurisma de arteria pulmonar causó el deceso de Vilchez, la familia de la víctima –representada por el abogado Leandro Laserna– denuncia negligencias e incluso malos tratos durante las 17 horas de agonía del tripulante.

El Don Nicola zarpó del puerto local una semana antes del hecho que ocurrió cuando la embarcación pescaba merluza a 27 millas náuticas de la costa de Mar del Plata. Según las reconstrucciones del caso, a cargo del fiscal Federal Carlos Martínez, el marinero empezó a sentir fuertes dolores en el pecho el 24 de abril y solicitó asistencia médica al capitán y a la tripulación.

El médico de Prefectura Naval sugirió que Vilchez sufría un cuadro sincopal, por lo que descartó una aeroevacuación con el helicóptero, le indicó tratamiento inicial y el inmediato regreso del barco.

El capitán horas más tarde de la consulta informó que el marinero se mantenía estable y en buen estado general bajo un cuadro de “leve hemorragia digestiva sin descompensación hemodinámica”, según informó el portal Pescare.

Sin embargo, el estado de Vilchez se agravó progresivamente durante las horas siguientes. Mientras recibía ese tratamiento, el tripulante mantuvo contacto con su esposa mediante mensajes y audios en los que manifestaba sentirse “muy mal”. Incluso, llegó a escribir: “Me estoy muriendo. Que manden helicóptero”.

La justicia investiga el motivo por el que, ante la gravedad evidente de la situación, las autoridades del barco no adoptaron medidas eficaces para asistir ni evacuar a al marinero que murió a las 6 de la mañana en su camarote, según surge del aviso del deceso y del audio atribuido al capitán del buque.

Fuente: La Nación