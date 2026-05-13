Un pago con QR en un hotel alojamiento dejó al desnudo una banda que robaba camionetas de alta gama en el AMBA

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desmanteló una banda de ladrones de camionetas de alta gama luego de una minuciosa investigación que dio en el clavo por un descuido casi amateur : uno de sus miembros, mientras era vigilado, fue a un hotel alojamiento y pagó el turno con el QR de una billetera virtual.

La investigación comenzó por dos robos de camionetas de alta gama en Boedo y en Recoleta , donde la banda se llevó una Toyota SW4 y una Toyota Hilux. En ambos robos usó de auto de apoyo un Peugeot 208 blanco .

Usando el seguimiento de las cámaras de seguridad de municipios del conurbano encontraron que el coche de apoyo solía moverse por el distrito de Almirante Brown, en el sur bonaerense. Al encontrar al Peugeot 208, descubrieron que era un coche mellizo.

La primera imagen de los dos sospechosos involucrados se obtuvo en una estación de servicio de la calle Paraguay , en la Ciudad de Buenos Aires. Los oficiales fueron hasta allí guiados por un pago realizado con la tarjeta de crédito robada a la víctima del hecho en Recoleta. Los detectives pidieron los videos del comercio y allí estaban los prófugos, aunque aún faltaba identificarlos.

Los policías también pudieron detectar al Peugeot 208 estacionado frente a un kiosco en Almirante Brown y constataron que allí viajaba uno de los dos sujetos que habían estado en la estación de servicio de la calle Paraguay usando la tarjeta robada.

Pero todavía faltaba ponerle un nombre a esa cara .

Allí apareció el descuido. Y es que desde el quiosco, el Peugeot 208 siguió su ruta hasta un hotel alojamiento ubicado a unas cuadras , donde el sospechoso pagó el turno usando el QR de una billetera virtual. Con ese dato lograron dar con su identidad.

Al otro sospechoso lo identificaron r evisando para atrás las cámaras de seguridad de la Ciudad . Encontraron que antes de ir a robar la camioneta en Boedo, el equipo de apoyo cargó nafta en una estación de servicio en avenida Garay.

Con el cruce de la información financiera, el rastreo digital y el trabajo de campo se ordenaron tres allanamientos en La Plata y San Francisco Solano. En este último, los detectives descubrieron toda una estructura montada para truchar numeraciones de chasis, cristales, motor y dominio, y adulterar la documentación de los vehículos.

En total secuestaron 45 cédulas de vehículos apócrifas , formularios 08 firmados, DNI falsos y otros elementos específicos para concretar el robo de vehículos.

Como resultado de los procedimientos se secuestraron tres vehículos: un Volkswagen Vento con un impacto de bala, el Peugeot 208 utilizado como de apoyo y un Volkswagen Gol con numeración adulterada. Además, se incautaron documentación y la tarjeta de crédito de uno de los damnificados, que fue la utilizada por los delincuentes en la estación de servicio de la calle Paraguay.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal 52, a cargo de María Fabiana Galletti, quien ordenó las detenciones de ambos imputados y su traslado a la Ciudad de Buenos Aires, el secuestro de los elementos vinculados a la causa y del Peugeot 208 utilizado como de apoyo durante los robos.

Fuente: Clarín