Un jefe policial murió al chocar con un tractor con acoplado en una ruta de Santa Fe

Manejar un tractor en una ruta siempre implica un riesgo para terceros, ya que circulan a baja velocidad y a veces algunos no alcanzan a frenar a tiempo. Y si además llevan enganchada alguna maquinaria o carro, el peligro se incrementa. Esto ocurrió en las últimas horas en el noroeste de la provincia de Santa Fe y terminó con un muerto.

La tragedia se registró pasadas las ocho de la mañana del lunes en la ruta provincial 280S , cerca del acceso a la localidad de Colonia Aldao , de casi 2.000 habitantes y ubicada en inmediaciones de Sunchales, en el departamento Castellanos, cuya ciudad cabecera es Rafaela.

La víctima fue identificada como Jonatan Omar Suárez, de 37 años , inspector de la Policía de Santa Fe, que volvía al pueblo en su Ford EcoSport luego de cumplir funciones como subjefe de la comisaría 7ma. de Humberto Primo durante el fin de semana.

Por causas que se investigan, la camioneta chocó contra el acoplado que transportaba un tractor Case sobre la ruta, en el mismo sentido. Quedó con la parte frontal destruida y su conductor murió en el lugar.

Según pudo saber Clarín , Suárez se desempeñaba en la seccional de Humberto Primo, situada a unos 50 kilómetros de Colonia Aldao, desde octubre del año pasado.

Este martes a la mañana se realizó el sepelio, que incluyó un oficio religioso en la Iglesia San Camilo de Lelis, tras lo cual sus restos fueron cremados.

La víctima tenía dos hijos chiquitos (una nena y un nene). En octubre iba a cumplir 10 años de casado con su esposa.

De acuerdo a los medios locales, en el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Sunchales, personal de emergencia de Sunchales y Colonia Aldao y agentes de la comisaría 11ma. y de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe.

Colonia Aldao está a 55 kilómetros de Rafaela y a 162 kilómetros de la capital provincial.

Fuente: Clarín