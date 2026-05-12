El diablo viste a la moda II llega al cine de Madariaga

MADARIAGA





La esperada película se estrenará el jueves a las 19 horas en la sala de la Casa de la Cultura con una entrada de $ 6.000. Disponibles en boletería.





La secuela que marca el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, centrando la trama en la lucha de poder entre la alta costura tradicional y la era digital, llega al cine local este jueves 14 de mayo a las 19 horas.





La película se proyectará también el viernes 15, domingo 17 y miércoles 20 con una entrada general de $ 6.000.





La comedia dramática tiene una duración de 119 minutos y es apta para mayores de 13 años.





Sinopsis: Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación.





La película reúne al reparto principal original con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, e introduce una nueva pasarela de personajes interpretados por Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora. Tracie Thoms y Tibor Feldman también retoman sus papeles como “Lily” e “Irv” de la primera película.