MADARIAGA: Telpín brindará de manera gratuita la fibra óptica para el Polo Tecnológico

MADARIAGA





El secretario de Producción, Javier Volpatti junto a Gastón Montenegro de Informática municipal se reunió en la sede de Telpín con el gerente, Martín Pagano, el subgerente, Leandro Laudano y el Ing, Roberto Juárez para dialogar sobre la puesta en funcionamiento del Polo Tecnológico.





Durante el encuentro, las autoridades de la Cooperativa manifestaron que colaborarán con el proyecto con la bonificación de la conexión del servicio de fibra óptica.





Además hicieron efectiva la donación de dos racks profesionales (estructuras técnicas para el montaje de servidores y equipos de red), elementos de alto valor comercial y fundamentales para la infraestructura del centro.





Además de destacar las donaciones, Volpatti remarcó que las autoridades de la Cooperativa se mostraron muy interesados en participar y colaborar con los madariaguenses a través de este proyecto.