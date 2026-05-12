Cayó una empresaria acusada de torturar a su empleada embarazada tras acusarla de robar un anillo

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Una empresaria fue detenida en el noreste de Brasil, acusada de haber torturado y golpeado a su empleada doméstica de 19 años, quien cursa un embarazo de cinco meses.





La acusada, Carolina Sthela Ferreira dos Anjos, fue arrestada en la ciudad de Teresina tras una orden de prisión preventiva emitida por la Justicia de Maranhão.





De acuerdo con la investigación, la joven habría sido víctima de golpes, amenazas de muerte, violencia psicológica e incluso la presunta exhibición de un arma de fuego, luego de que su exempleadora la acusara de haber robado un anillo.





Los hechos habrían ocurrido en Paço do Lumiar, en el área metropolitana de São Luís. La Justicia ordenó la detención por los presuntos delitos de tortura, lesiones, amenazas y coacción ilegal.





Además, se autorizaron allanamientos y el análisis de dispositivos electrónicos para avanzar con la investigación. Las autoridades informaron que la acusada será trasladada nuevamente a Maranhão, donde quedará a disposición judicial.