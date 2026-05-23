Un auto chocó con otro, arrancó un poste de luz y quedó incrustado contra un local en Belgrano

Un fuerte choque entre dos autos terminó con uno de ellos incrustado contra una mercería este sábado a la madrugada en el barrio porteño de Belgrano .

El accidente se produjo cerca de las 5 de la mañana y fue protagonizado por un Volskwagen Voyage y un Toyota Yaris .

Según las primeras informaciones, ambos vehículos chocaron violentamente justo en la esquina de las calles Arcos y Mendoza. El primero arrancó un poste de luz y terminó incrustado contra una mercería , mientras que el segundo quedó con el frente destruido.

A su vez, el choque no solo provocó severos daños en los autos, sino que también afectó las vidrieras de otros dos locales aledaños.

De acuerdo con el personal policial, dos de los involucrados sufrieron politraumatismos leves. Ambos se encuentran fuera de peligro y ya fueron dados de alta tras recibir asistencia médica.

Por el operativo, el tránsito se encuentra cortado de manera total en la calle Arcos al 2100 .

Un impactante choque provocó este sábado el derrumbe de un puente y el corte total de la Ruta 9 a la altura de Escobar , en el kilómetro 50.

Según las primeras informaciones, ocurrió a las 4.30, cuando un camión que transportaba arena y circulaba mano a Capital Federal perdió el control, se cruzó de carril y chocó contra la estructura de un puente, que terminó desplomándose sobre la calzada.

Como consecuencia del derrumbe, otro camión que circulaba en sentido hacia Escobar también impactó contra los restos de la estructura caída.

Fuente: TN