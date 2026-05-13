Trump llegó a Pekín para reunirse con Xi Jinping

El presidente estadounidense, Donald Trump, arribó este miércoles a Pekín donde se reunirá con su homólogo Xi Jinping, en la que se abordarán asuntos clave en materia de c omercio internacional y conversaciones que incluirán la guerra en Irán y el futuro de Taiwán.

Sin embargo, la parte central de la cumbre no ocurrirá hasta el jueves, cuando los líderes celebren conversaciones bilaterales y un encuentro formal. Pero las autoridades chinas ofrecieron a Trump una bienvenida llena de pompa después de que el Air Force One aterrizara en la capital china.

Según la Casa Blanca, el presidente fue recibido por el vicepresidente chino Han Zheng; Xie Feng, embajador de China en Washington; Ma Zhaoxu, viceministro ejecutivo de Exteriores; así como el enviado de Estados Unidos en Beijing, David Perdue. La ceremonia de bienvenida incluirá a unos 300 jóvenes chinos, una guardia de honor militar y una banda militar.

Se trata de la primera visita de un presidente norteamericano a China desde la que el propio Trump realizó en noviembre de 2017.

“Somos las dos superpotencias”, manifestó Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca el martes. “Somos la nación más fuerte del planeta en términos militares. Se considera que China es la segunda”, agregó el mandatario durante el vuelo.

Fuente: La Nación