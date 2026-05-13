Nueva respuesta del Gobierno tras la marcha universitaria: “La ley nació muerta”

Tras la cuarta marcha federal convocada por la comunidad universitaria este martes, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez , volvió a tildar este miércoles la movilización de un hecho ”político” , se alejó de la discusión del número de personas que se congregaron en Plaza de Mayo y apuntó contra el rector de la Universidad de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Anselmo Torres .

“ La marcha no está cruzada por la política: es política y está organizada por partidos opositores . Ahora, la Ley de Financiamiento Universitario nació muerta . Viola el primer principio, que es el presupuestario", marcó Álvarez.

En diálogo con radio Mitre , sumó: “La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos ; si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto “.

Álvarez también repudió las declaraciones contra el gobierno de Javier Milei que lanzó el vicepresidente del CIN en el marco de la manifestación. “Lo escuchaba a Torres hablando como si fuera un inocente profesor y es político profesional ... Tiene todas las fotos con [Axel] Kicillof”, apuntó.

“Otra hipocresía que nos molesta es que el gestor defiende el ingreso irrestricto y tiene un amparo para poner cupo en todas las carreras . Eso hay que financiarlo... Él [Torres] resolvió su problema. En el medio, en su inocencia como ‘simple profesor’ le dio el honoris causa a Cristina [Kirchner]“, deslizó y acusó: ”Uno trata de no ir a cuestiones personales, pero que no nos acusen a nosotros de querer destruir el sistema universitario cuando, en realidad, lo queremos salvar de quienes se aprovecharon de él y lo quieren llevar a la destrucción".

La convocatoria en reclamo por fondos para la educación pública se dio en distintos puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, según cálculos de LA NACION , participaron unas 120.000 personas . “De números no hablamos… Si no, votaríamos las leyes de acuerdo a quién hace la manifestación más grande. El orden republicano pretende evitar eso", consideró el funcionario mileísta al respecto.

Fuente: La Nación