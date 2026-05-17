Trump advierte a Irán que “no quedará nada” mientras se estancan las negociaciones

WASHINGTON.– La presión política y militar aumentó en las últimas horas luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump , advirtiera que “no quedará nada” de Irán si Teherán no firma un acuerdo de paz con Washington , en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra . Además, el mandatario norteamericano mantuvo una conversación con el primer ministro israelí , Benjamin Netanyahu, sobre una posible reanudación de ataques contra Irán .

“ Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, rápido, o no quedará nada de ellos . ¡El tiempo es esencial!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, en uno de sus mensajes más duros desde el comienzo del conflicto.

Según medios estadounidenses, Israel y Estados Unidos ya analizan escenarios operativos ante el eventual fracaso de las negociaciones diplomáticas . Tras la llamada, Netanyahu afirmó que Trump “tiene que tomar una decisión” y advirtió que, si Washington retoma las hostilidades contra Teherán, “es probable” que Israel participe en las operaciones.

El jefe de gobierno israelí reunió posteriormente a sus principales ministros y asesores de seguridad en Jerusalén y sostuvo que existen “muchas posibilidades” sobre la evolución del conflicto y que Israel está “preparado para cualquier escenario” .

Mientras continúan los contactos diplomáticos para evitar una nueva escalada, Qatar y Arabia Saudita intensificaron sus gestiones de mediación . El ministro de Exteriores saudita, Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, conversó telefónicamente con el primer ministro y canciller qatarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, quien posteriormente mantuvo contactos con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Según Doha, Qatar instó a todas las partes a responder positivamente a los esfuerzos de mediación para alcanzar un acuerdo duradero que permita evitar una profundización del conflicto regional.

Sin embargo, Teherán sostiene que Washington no realizó concesiones sustanciales en las negociaciones. De acuerdo con la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, Estados Unidos exigió la entrega de 400 kilogramos de uranio enriquecido , el mantenimiento de un único sitio nuclear operativo y la negativa a liberar activos iraníes congelados en el exterior.

Las autoridades iraníes consideran que esas condiciones buscan obtener mediante la negociación objetivos que Washington “no logró alcanzar a través de la guerra” , sin ofrecer garantías concretas a Teherán.

Por otro lado, un ataque con drones alcanzó este domingo el perímetro de la central nuclear de Barakah , en Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio que encendió nuevas alarmas sobre el riesgo de expansión regional del conflicto. Las autoridades emiratíes informaron que no hubo heridos ni fugas radiológicas y señalaron que las instalaciones continúan operando con normalidad .

Ningún grupo se atribuyó el ataque y el gobierno de Emiratos Árabes Unidos evitó responsabilizar directamente a algún actor. No obstante, Abu Dhabi denunció en los últimos días múltiples ataques con drones y misiles atribuidos a Irán, en el contexto de las crecientes tensiones por el cierre del estrecho de Ormuz.

La central de Barakah, valuada en unos 20.000 millones de dólares, fue desarrollada con asistencia de Corea del Sur y comenzó a operar en 2020. Se trata de la primera y única planta nuclear del mundo árabe y tiene capacidad para abastecer aproximadamente una cuarta parte de la demanda energética de Emiratos Árabes Unidos.

El regulador nuclear emiratí aseguró que el incendio no afectó los sistemas críticos de la planta. “Todas las unidades operan con normalidad”, indicó el organismo en un comunicado difundido en la red social X.

Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que el ataque provocó daños en un generador eléctrico y obligó a que uno de los reactores fuera alimentado mediante generadores diésel de emergencia. El director general del organismo, el argentino Rafael Mariano Grossi, expresó su “grave preocupación” por el incidente y remarcó que cualquier actividad militar que amenace instalaciones nucleares resulta “inaceptable” .

The IAEA has been informed by the UAE that radiation levels at the Barakah NPP remain normal and no injuries were reported after a drone strike this morning caused a fire in an electrical generator located outside the inner site perimeter of the NPP. Emergency diesel generators… pic.twitter.com/km2rg08Gvd

La situación elevó nuevamente el temor internacional ante una posible catástrofe nuclear en Medio Oriente , especialmente en momentos en que Estados Unidos mantiene el bloqueo sobre puertos iraníes y los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una tregua estable han fracasado repetidamente.

Washington y sus aliados también observan con preocupación el endurecimiento del discurso oficial iraní . La televisión estatal de Irán emitió en las últimas horas varios programas en los que sus conductores aparecieron armados con fusiles tipo Kalashnikov en una aparente campaña de preparación psicológica de la población ante una eventual reanudación de las hostilidades.

En uno de los programas, el presentador Hossein Hosseini recibió entrenamiento básico en armas de fuego por parte de un miembro encapuchado de la Guardia Revolucionaria iraní y simuló disparar contra una bandera de Emiratos Árabes Unidos . En otro canal estatal, la conductora Mobina Nasiri afirmó estar dispuesta a “sacrificar” su vida por el país tras recibir un arma durante una transmisión en vivo desde Teherán.

Fuente: La Nación