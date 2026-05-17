Revelan que el autor del atropello que conmocionó a Italia tendría un “trastorno psiquiátrico”

ROMA.- Al día siguiente de un atropello múltiple en la ciudad de Módena que causó 8 heridos -4 graves-, terror e hizo temer un trasfondo de matriz fundamentalista porque evocó episodios similares ocurridos en otras ciudades europeas, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, descartó este domingo que se haya tratado de un atentado terrorista.

“Por el momento, aunque los investigadores llevarán a cabo más pesquisas, el incidente parece deberse principalmente a un trastorno psiquiátrico , lo cual, sin embargo, no altera la naturaleza trágica de las consecuencias”, dijo Piantedosi, al término de una reunión en la prefectura de Módena, epicentro de los sucesos, al norte de Italia.

Fue allí, en pleno centro y en una tranquila tarde de sábado cuando Salim El Koudri, un ciudadano italiano de origen marroquí, de 31 años, que atropelló a decenas de transeúntes contra quienes lanzó a toda velocidad su auto -Un citroen C3-, que iba a cien kilómetros horarios y apuntaba a la vereda.

En un episodio que causó pánico e hizo pensar enseguida en el terrible atropello ocurrido el 14 de julio de 2016 en Niza durante los festejos patrios, cuando El Koudri, que chocó violentamente contra una vidriedra, salió del vehículo e intentó escapar , apuñaló a un traunseunte que, junto a otras personas, logró bloquearlo.

Licenciado en Economía y sin antecedente penales, nacido en provincia de Bergamo, pero residente en una localidad cercana a Modena, El Koudri -que se encuentra detenido y acusado de intento de homicidio múltiple -, había estado bajo tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia.

En su casa de Ravarino, así como en su celular y redes sociales, no fue hallado nada que pudiera hacer pensar en una radicalización del sujeto, ni vínculos con agrupaciones islamistas fundamentalistas. El Koudri tampoco frecuentaba la mezquita y era conocido por su fragilidad psicológica, tanto es así que había estado bajo tratamiento en un centro de salud mental de Módena hasta 2022.

“El componente psiquiátrico es históricamente muy evidente, pero el resto lo determinarán los investigadores. Hoy, lo más evidente es esta condición psiquiátrica personal”, indicó Piantedosi, en declaraciones a la prensa.

“Esto no es minimizar la situación, porque se han visto los efectos, y a veces incluso se dan situaciones con modelos de emulación superpuestos”, añadió.

Fiel reflejo de la conmoción que causó el episodio, tanto la primera ministra, Giorgia Meloni, como el presidente, Sergio Mattarella, fueron a Módena y a Bologna este domingo para visitar a los ocho heridos -cuatro graves, entre ellos una mujer a la que debieron amputar las dos piernas.

Cuatro de las personas heridas por Salim El Kedroui —dos hospitalizadas y dos dadas de alta— pertenecen a una misma familia polaca residente en Castelfranco Emilia , detallaron medios locales.

Además de expresar su solidaridad con los heridos y sus familiares, su cercanía a médicos y socorristas que intervinieron tras este episodio de violencia jamás ocurrido en Italia, Meloni y Mattarella felicitaron a Luca Signorelli, el hombre que saltó a la fama porque enseguida después del atropello salió a perseguir al conductor, que lo hirió con un cuchillo.

“Lo que convierte a una persona común en heroica es el momento en que su corazón decide hacer el bien, incluso cuando ello implica riesgo. Los héroes, al fin y al cabo, no son personas extraordinarias: son hombres y mujeres comunes que, en un momento decisivo, anteponen lo correcto a sus propios intereses. Y es precisamente en esa elección, tan humana y tan luminosa, donde una vida ordinaria se convierte en ejemplo y deja una huella imborrable. Gracias, Luca ”, escribió Meloni en su X, subiendo las fotos de su encuentro con Signorelli.

Ciò che rende eroica una persona normale è l'istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio. Gli eroi, in fondo, non sono persone straordinarie: sono uomini e donne comuni che, in un momento decisivo, mettono ciò che è giusto davanti a sé… pic.twitter.com/eUoBGE40MG

Al hablar ante los medios, Signorelli contó cómo vivió ese momento. “Esa escena parecía Beirut, Gaza … Vi gente que se daba la vuelta porque tenía miedo, pero a veces hay que reaccionar. En ese momento, no piensas: actúas… Y demostré que Italia no está muerta, y probablemente lo volvería a hacer”, dijo.

Trascendió, de todos modos, que no fue el único héroe, porque fue ayudado a detener e inmovilizar al atropellador por otras personas, entre las cuales dos egipcios, padre e hijo, residentes en Módena.

De hecho, el alcalde de la ciudad, Massimo Mezzetti, mencionó a todos: “Agradezco a los ciudadanos italianos y extranjeros que, en esos momentos, tuvieron el valor de bloquear al responsable de este terrible acto. Esto demuestra que hay extranjeros y extranjeros entre nosotros: no me canso de decirlo, porque en estos minutos, en estas horas, veo a tantos buitres sobrevolando”, dijo.

Aludió, así, a la virtual pelea que se desató en la derecha entre quienes intentan utilizar políticamente este terrible episodio para llevar agua a su molino. El líder de la xenófoba Liga y viceprimer ministro, Matteo Salvini, en efecto, salió a reflotar un proyecto de ley para que se le revoque el permiso de residencia a los extranjeros que cometen delitos.

Antonio Tajani , también vicepremier ministro, canciller y líder de Forza Italia, enseguida salió a recordarle que El Koudri no tiene ningún “permesso di soggiorno” porque es un ciudadano italiano. Tajani propueso otorgarle una medalla al valor cívico a Signorelli y a todos los que en Módena fueron protagonistas de un “gesto ejemplar para la protección de la ciudadanía”.

Ho chiesto di proporre la Medaglia al Valor Civile a Luca Signorelli e a tutti coloro che a Modena si sono resi protagonisti di un gesto esemplare a tutela della cittadinanza. pic.twitter.com/6WJK1MVgbX

Más allá de esto, el alcalde de Módena, ciudad aún bajo shock, convocó a los vecinos una manifestación en su plaza principal como para reaccionar al golpe, que resultó masiva. “Respondemos con firmeza y determinación a esta violencia. Esto también demuestra lo que esta plaza es capaz de expresar: una fuerte cohesión social y un sólido espíritu comunitario, que constituyen la mejor respuesta al miedo que esta violencia pretende infundir entre la gente”, explicó Mezzetti.

Fuente: La Nación