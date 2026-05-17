Persecución de película en La Plata: robaron una camioneta, huyeron de la policía y terminaron en una zanja y a los tiros

El robo de una camioneta Toyota Hilux en pleno centro de La Plata terminó durante la madrugada del sábado con una persecución , disparos y tres detenidos , luego de que los sospechosos perdieran el control del vehículo y cayeran en una zanja en el barrio San Carlos.

Todo comenzó cerca de las dos de la mañana, cuando una mujer de 54 años denunció que delincuentes le habían sustraído su camioneta en la zona céntrica de la capital bonaerense. Según pudieron reconstruir los investigadores, los ladrones utilizaron inhibidores de señal y herramientas específicas para vulnerar el sistema electrónico de seguridad del vehículo sin necesidad de romper cerraduras ni forzar accesos.

La modalidad no es nueva para la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Desde hacía semanas, agentes de la comisaría 2a. seguían la pista de una banda que actuaba de manera similar en distintos puntos de la región y que utilizaba un Renault 9 como vehículo de apoyo durante los robos.

Por ese motivo, efectivos encubiertos realizaban recorridas preventivas y tareas de vigilancia en distintas zonas de La Plata cuando se emitió la alerta por el robo de la Toyota Hilux.

Allí comenzó un operativo cerrojo y una persecución que se extendió por varias cuadras de la ciudad. Los sospechosos intentaron escapar a gran velocidad mientras los móviles policiales los seguían.

De acuerdo con testigos, la secuencia generó momentos de tensión en distintos sectores del barrio San Carlos, donde los delincuentes realizaron maniobras peligrosas para intentar perder a los patrulleros.

La fuga terminó en la zona de 155 entre 41 y 42. Allí, mientras intentaba esquivar un móvil policial, el conductor de la camioneta perdió el control, subió a la vereda, derribó dos árboles y finalmente cayó en una zanja.

El impacto provocó importantes daños en la parte delantera de la Hilux y dejó a los ocupantes prácticamente sin posibilidades de continuar la fuga.

Sin embargo, según fuentes policiales, al verse rodeados los sospechosos intentaron resistirse y llegaron a efectuar disparos contra los efectivos que participaban del operativo. A pesar de ello, ninguno de los policías resultó herido y los tres hombres fueron reducidos y detenidos en el lugar.

Los arrestados tienen 28, 28 y 30 años y son oriundos de Guernica. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un set de herramientas presuntamente utilizado para cometer robos automotores y dos dispositivos electrónicos, uno de los cuales estaba colocado dentro de la camioneta sustraída.

Además, personal de Bomberos del cuartel de San Carlos debió intervenir para retirar el vehículo accidentado de la zanja , una tarea que demandó varias horas debido a la posición en la que había quedado la camioneta.

La causa fue caratulada como tentativa de robo automotor agravado por ser cometido en una zona poblada y en banda, en concurso real con resistencia a la autoridad.

Ahora, los investigadores buscan establecer su posible vinculación con otros hechos recientes cometidos bajo la misma modalidad.

El operativo generó un fuerte despliegue policial y despertó la atención de numerosos vecinos, muchos de los cuales registraron el desenlace con sus celulares. Parte de la persecución y del choque también quedó grabada por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipal (COM) de La Plata.

Fuente: La Nación