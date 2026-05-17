El momento en que dos aviones de combate chocan durante un show aéreo en Estados Unidos

Un espectáculo aéreo en el estado de Idaho, Estados Unidos, fue interrumpido este domingo luego de que dos aviones de combate chocaran en pleno vuelo durante una exhibición militar frente a cientos de espectadores. El incidente ocurrió durante el festival aéreo Gunfighter Skies, realizado en la base aérea de Mountain Home.

Según reportaron medios locales , la colisión ocurrió cerca de las 13 (hora local), durante una maniobra protagonizada por dos aeronaves E/A-18G Growler de la Marina estadounidense. Las imágenes muestran el momento en que ambos aviones impactan en el aire, seguido por una columna de humo negro.

Los organizadores del evento confirmaron en un comunicado publicado en Facebook que se produjo un “incidente aéreo” durante el show y señalaron que equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar. “Se está llevando a cabo una investigación y se brindarán más detalles a medida que estén disponibles”, indicó el mensaje.

De acuerdo con el diario local Idaho Statesman , un portavoz de la base aérea confirmó que se trató de una colisión en el aire. Poco después del impacto, el locutor del espectáculo informó al público que los cuatro tripulantes involucrados habían logrado eyectarse y fueron encontrados con vida.

“Tuvimos cuatro buenos paracaídas. Las tripulaciones pudieron eyectarse” , anunció el presentador del evento, mientras helicópteros y brigadas de rescate se dirigían hacia la zona donde cayeron las aeronaves.

Las autoridades suspendieron el festival para el resto de la jornada y ordenaron restringir el acceso a la base aérea. La Policía de Mountain Home pidió además que el público no se acercara al lugar.

El espectáculo Gunfighter Skies se realizaba por primera vez en ocho años en la base militar de Mountain Home, ubicada al noroeste del estado de Idaho. El evento ya había registrado accidentes en el pasado: en 2018 murió un piloto de ala delta durante una exhibición y, en 2003, un avión Thunderbirds se estrelló en el mismo festival, aunque el piloto logró eyectarse con éxito.

Fuente: La Nación