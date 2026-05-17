Lomas de Zamora: una pareja murió atropellada por el tren Roca e investigan una discusión previa

Una pareja murió este sábado por la mañana tras ser atropellada por una formación del Tren Roca en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. La policía investiga si ocurrió una discusión previa y los testigos relataron que todo sucedió luego de que la chica se arrojara sobre las vías y el joven intentara salvarla.

El dramático episodio ocurrió a la altura de la calle Boedo y provocó una fuerte conmoción entre pasajeros, trabajadores ferroviarios y vecinos que se encontraban en la estación.

Según se informó, todo sucedió cuando la formación circulaba en dirección a Alejandro Korn. La situación obligó a interrumpir parcialmente el funcionamiento del servicio mientras trabajaban los equipos de emergencia y los peritos de la Policía Científica.

Con el correr de las horas, la investigación comenzó a enfocarse en distintas hipótesis debido a las contradicciones entre los testimonios de quienes presenciaron el episodio y las primeras versiones difundidas por fuentes policiales. La causa continúa abierta y bajo peritajes.

En un primer momento, una fuente oficial vinculada a la investigación indicó a medios locales que la principal sospecha era que las víctimas “se habrían arrojado” a las vías con la intención de quitarse la vida.

Sin embargo, personas que estaban en la plataforma señalaron también la posibilidad de que la pareja haya intentado cruzar cuando se aproximaba la formación y no logró subir al andén a tiempo. Pese a ello, esta línea de investigación es la que menor fuerza tiene.

A medida que avanzó la jornada, creció una tercera hipótesis a partir de comentarios de vendedores ambulantes que trabajan habitualmente en la estación. Según esos testimonios, los jóvenes habrían mantenido una fuerte discusión cerca de las vías antes de la llegada del tren.

“ Aparentemente la chica se tiró y atrás el novio la quiso manotear para agarrarla, terminando los dos debajo de la formación”, indicó otra fuente que trabajó en el lugar del hecho a Diario Conurbano .

Mientras se realizaban las tareas de rescate de los cuerpos por personal de Bomberos y el levantamiento de rastros por parte de la Policía Científica, los distintos ramales del Tren Roca funcionaron con importantes demoras y cancelaciones durante gran parte de este sábado.

Fuente: TN