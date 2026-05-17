Investigan la muerte de una nena de 10 años en Santiago del Estero: tenía golpes y sospechan de sus padres

Una nena de 10 años fue encontrada muerta en una casa en Santiago del Estero , con varios golpes en el cuerpo , e investigan a sus padres ante la sospecha de un caso de maltrato y abandono.

Por orden del fiscal de la causa, el papá de la menor quedó demorado y la mamá está bajo custodia. Se manejan distintas hipótesis y la Justicia ordenó la autopsia al cuerpo de la menor para determinar qué ocurrió.

El caso fue descubierto el jueves por la noche, cerca de las 21, cuando los papás de la nena, René Orlando Bulacio (47) y Viviana Soledad Ovejero (26) , llamaron a la policía y dijeron que habían encontrado muerta a su hija.

Según contaron, la menor sufría desde hacía una semana fuertes dolores de garganta y tos persistente . Debido a su situación económica, dijeron que no pudieron llevarla al médico y que solo le daban alimentos líquidos porque tenía dificultades para comer sólido.

También mencionaron que la menor había tenido un cuadro de neumonía años atrás. En un primer momento, los voceros analizaron una posible muerte natural, aunque la Justicia ordenó una serie de medidas para esclarecer el caso.

Al ingresar a la habitación, la policía encontró a la nena recostada en la cama. Según publicó el medio El Liberal , tenía “hematomas en la zona de los glúteos, aparentes irritaciones en la entrepierna y lesiones compatibles con golpes en la parte interna de ambas rodillas y en el lateral derecho del rostro”.

Además, el cuello del pulóver estaba rasgado y había una mancha pardo-rojiza en la espalda.

Los profesionales del Centro Integral de Salud , encabezados por la enfermera Claudia Cajal , confirmaron el fallecimiento. Por orden del fiscal de turno, Rafael Zanni , trabajó en el lugar personal de Criminalística, quienes realizaron tareas de fotografía y planimetría.

Durante las pericias, los especialistas detectaron " hematomas en los glúteos, irritaciones en la entrepierna y lesiones compatibles con golpes en la parte interna de ambas rodillas y en el lateral derecho del rostro" . Ante esto, Bulacio y Ovejero declararon de manera voluntaria que esas marcas se habrían producido mientras la nena jugaba con su bicicleta.

Los investigadores secuestraron las prendas de la menor para ser sometidas a análisis periciales.

Tras ser informado de los hallazgos, el fiscal Zanni se presentó personalmente en la casa cerca de la 1 de la madrugada y ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia, considerada clave para determinar las causas de la muerte.

Además, dispuso que René Orlando Bulacio quede demorado y que personal policial entreviste a la madre de la nena para obtener más información relevante para la causa.

Fuente: TN