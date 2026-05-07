Tras la crítica de Bullrich, Milei dijo que Adorni adelantará su declaración jurada y descartó que vaya a renunciar: “Ni en pedo se va”

El presidente Javier Milei salió en defensa de Manuel Adorni, luego de que Patricia Bullrich lo instara a presentar la declaración jurada lo antes posible en medio del escándalo por la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. "Ni en pedo se va Adorni" , dijo el Presidente desde Los Ángeles, antes de regresar a la Argentina.

"Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar todo por adelantado", dijo el mandatario sobre la declaración jurada del jefe de Gabinete. Dijo que el funcionario tomó la decisión "por las estupideces que se debaten públicamente" . El plazo para presentarla vence el 31 de julio.

"Hay una cuestión de tiempos de justicia y está hablando para poder presentarlo antes", insistió el Presidente en declaraciones por teléfono a LN+. " Lo que hizo Patricia fue spoilear lo que va a suceder", comentó Milei sobre los dichos previos de la senadora.

"¿Le parece justo ejecutar a una persona honesta?" , preguntó a los periodistas en el estudio, Luis Majul y Esteban Trebucq. Y fue contundente al asegurar: "No voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas porque les dijo la verdad, que son solo periodistas. Si ustedes se sintieron tocados por algo que dijo Manuel que es verdad, lo siento, pero no voy a ejecutar a gente honesta".

“El periodismo no puede violentar el principio de inocencia, se ponen por encima de la Constitución”, resaltó y también opinó sobre Matías Tabar , el contratista que el lunes declaró que Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo por reformas en la casa del barrio cerrado Indio Cua. “Le dan entidad a un mentiroso, es un kirchnerista y es dudoso su prontuario. Hablaban de cascada y eran dos cañitos. Todo este ruido viene de una mentirosa”, dijo.

Milei fue consultado también respecto al futuro del proceso judicial que enfrenta Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito y qué pasaría si la Justicia lo encuentra culpable. “ Si tuviera los dedos sucios, nadie se queda con los dedos sucios en mi gobierno. He ejecutado a todos los que tenían una posible mancha. No tuve reparos con ninguno, estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y un hombre de bien. Entiendo la carnicería mediática", respondió.

"Estoy confiado de que las cosas de Adorni están en orden, si yo viera que hay cosas que no me cierran, no tengo problema en ejecutar a nadie. A mí me consta que es alguien que está limpio”, insistió en su defensa al jefe de Gabinete.

"Ni en pedo se va Adorni" , subrayó Milei de forma enfática y dijo que las cosas que le presentó respecto al aumento de su patrimonio "estaban en orden". "A mi me consta que es alguien que está limpio", apuntó sobre su jefe de Gabinete y ex vocero.

A su vez, Milei dijo que a él no le importa el desgaste político por la situación de Adorni. "No me importa porque trato con seres humanos nobles, honestos, que vinieron a hacer grande la Argentina nuevamente", afirmó.

“ Yo no gobierno por la imagen, gobierno para ser el mejor gobierno de la historia y es lo que estoy haciendo , no voy a dejar de hacer las cosas que están correctas. De última, el año que viene los argentinos decidirán si quieren cuatro años más de Milei. Si en el medio se deteriora la imagen por hacer las cosas que se tienen que hacer, no voy a dejar de hacer las políticas que están bien porque son justas . No ejecuto a inocentes, aun cuando les moleste la inocencia de esa persona al periodismo que se siente herido en el ego”, analizó el Presidente.

“Los argentinos decidirán si quieren un modelo que nos va a llevar a ser potencia o un modelo cavernícola para ser Cuba. No tenemos problema, volvemos al sector privado”, continuó en su análisis.

Milei aclaró que no está enojado con Bullrich por las fuertes declaraciones de la senadora, apenas una hora antes. La senadora de La libertad Avanza (LLA) le pidió al jefe de Gabinete que presente la declaración jurada de sus bienes. "Tiene que ser de inmediato, es estirar algo que no tiene sentido", dijo.

"Esto es importante para él, para el Presidente, que esto se aclare lo antes posible. Y él, en sus manos, tiene la herramienta para que esto se aclare lo antes posible", expresó a A24.

Fuente: Clarín