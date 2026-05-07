Pilar Rahola desmintió a Marcela Pagano y subió la apuesta confrontativa: “Este tipo de difamaciones tienen que ir a tribunales”

La periodista catalana Pilar Rahola desmintió los dichos de Marcela Pagano y subió la apuesta confrontativa: dijo que la llevará a tribunales. El contraataque de la española se dio luego de que la diputada nacional la acusara de organizar reuniones entre Manuel Adorni y empresarios en España , por las que el jefe de Gabinete cobraba, según denunció la diputada.

Todo comenzó el martes por la noche durante una aparición de Pagano en C5N , cuando acusó al jefe de Gabinete de "cobrar" por reunirse con empresarios: "Adorni cobraba también, a él le permitían cobrar . Adorni iba y se reunía, por ejemplo en España, con empresarios ... Reuniones que le organizaba una periodista (...) Pilar Rahola, y empezó a estar muy arriba como analista internacional de repente en los medios amigos o afines a la ideología del Gobierno", afirmó la diputada.

"De repente era la analista internacional por excelencia, la que de repente todo el mundo llamaba, le levantan la imagen", señaló Pagano, y agregó: "Casualmente la información que a mí me llega es que esta mujer se dedicaba a organizarle reuniones, entre ellos a Adorni , en España; en Madrid donde no vive, que se cobraba por cabeza".

Y siguió: "Estamos hablando de una persona que tiene acceso, y es la mano derecha de Karina Milei, a un montón de información privilegiada -dijo sobre el jefe de Gabinete- entonces si vos, por ejemplo, te anticipas y sabés de ciertos movimientos que va a hacer el Gobierno, vas a poder usufructuar mejor tu dinero y tus inversiones como empresario", atacó.

Rahola recogió el guante y desmintió a Pagano diciendo que son "absolutamente mentira" y que no sabía "sus intenciones para injuriar". " Es alucinante que se pueda mentir sin tener ni una sola prueba de nada . Es un delirio", agregó.

Por otra parte, la catalana aclaró que sólo había visto una vez a Adorni , para una entrevista que le hizo en junio de 2025, luego de su triunfo en las elecciones legislativas porteñas. "Nunca lo he visto en Madrid. Nunca me he reunido con él con empresarios. No sé de qué carajo habla. Pero si no se retracta recibirá una denuncia penal por injurias ", aclaró en la red social X.

"No hay ni un testimonio, no hay ni una foto, no hay ni un dato, reto a esta mujer -que además tendrá que hacerlo en los tribunales- a que demuestre un solo encuentro con Adorni" , respondió categóricamente Rahola en A24 .

Esto es absolutamente mentira. No me he visto nunca con Adorni en España y solo lo he visto una vez en mi vida, cuando le hice una entrevista. No me reunido con él y empresarios NUNCA. Si no se retracta, la denunciaré por injurias

La periodista española dijo que ya estaba en contacto con una abogada argentina , Marta Nercellas, para judicializar el tema: " Este tipo de difamaciones tienen que ir a tribunales ", dijo y agregó: "entiendo que esta mujer está aforada por tanto hay que encontrar otra vía, pero voy a ir a los tribunales". También advirtió que la ampliaría a "quienes sostengan la calumnia".

Consultada sobre por qué Pagano la habría involucrado con Adorni -con quien negó tener algún tipo de relación-, Rahola respondió que "hay dos opciones posibles: o esta señora miente abiertamente , o la han enredado, le han vendido una película y como es una mujer un poco histriónica que lanza sus acusaciones a boca de jarro, pues probablemente se la habrá creído. O difama conscientemente o la han engañado " dijo en el canal A24 .

Lilia Lemoine , antagonista acérrima de Pagano, y el legislador porteño Waldo Wolff , salieron a apoyar a Rahola. "Dele con todo Pilar! Esta persona miente compulsivamente y sin parar. ¡Aplausos!", escribió Lemoine.

Fuente: Clarín