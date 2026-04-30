MADARIAGA: Allanaron e imputaron a un sujeto por el robo en un televisor

MADARIAGA





El hecho delictivo se registró en una vivienda de calle 47 ante la ausencia de su propietaria. Gracias al aporte de testigos se logró identificar a uno de los tres implicados y se llevó a cabo el allanamiento.





Tras ausentarse entre las 20.30 y 22 horas una vecina regresó a su vivienda ubicada en Calle 47 y 4 y constató que autores ignorados ingresaron por una ventana y sustrajeron un televisor Led de 32 ´´ marca BGH.





La denuncia activó la investigación que incluyó declaraciones testimoniales aportadas por vecinos de la zona y el monitoreo se las cámaras se seguridad, lo que permitió establecer la identidad de uno de los implicados, identificado como Javier José Reineck informó el municipio.





Con las pruebas recolectadas se solicitó la orden de allanamiento que fue autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Dolores.





Durante el procedimiento, los efectivos procedieron al secuestro de una moto (Zanella 110) descachada ya que la misma no contaba con documentación.





La causa fue caratulada como "Hurto" y mientras Reineck permanece imputado y vinculado al proceso, la policía y Secretaría de Seguridad continúa con las investigaciones para determinar la identidad de los otros dos sujetos que habrían participado del hecho.