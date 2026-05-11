Tragedia en Santa Cruz: una explosión destruyó un edificio y habría tres muertos

Una explosión seguida de un feroz incendio destruyó un complejo de departamentos en la localidad de Perito Moreno , en Santa Cruz . Las primeras versiones indican que habría tres muertos : un bebé de dos meses y dos adultos mayores. Además, hay cuatro menores y una persona mayor en estado crítico.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo en el barrio San Antonio de Padua , cuando las llamas comenzaron a propagarse rápidamente por el edificio afectado. Autoridades provinciales señalaron que continúan las tareas de remoción y de relevamiento de las personas afectadas.

"Nosotros no podemos dar la certeza que sean tres personas hasta que bomberos de Policía, que está trabajando en el lugar haciendo levantamiento de escombros, digan si no hay nada y ahí vamos a dar los números de las víctimas", afirmó Sandra Gordillo, secretaria de Protección Civil de la provincia en diálogo con TN.

La funcionaria santacruceña detalló que se está realizando un relevamiento alrededor del edificio y las casas afectadas, como así también de los vecinos que debieron ser evacuados y trasladados a otros lugares.

Bomberos, personal policial y equipos de emergencia trabajaron durante toda la madrugada para rescatar a posibles sobrevivientes y remover los escombros.

Las autoridades acordonaron la zona mientras avanzan las pericias para establecer el origen de la explosión. La principal hipótesis apunta a una posible fuga de gas, aunque todavía no hubo confirmación oficial.

LAS IMÁGENES Y LAS NOTICIAS QUE LLEGAN DESDE PERITO MORENO SON REALMENTE MUY TRISTES Y DOLOROSAS. Estamos atravesando horas de enorme angustia por la tragedia ocurrida tras el incendio de una vivienda en la localidad. Desde el primer momento instruí a todo mi Gabinete para que…

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno provincial brindará asistencia a los damnificados.

También se desplegó un operativo sanitario y social para contener a los vecinos afectados por la tragedia.

Según detalló el mandatario provincial, equipos de Salud, Seguridad, Desarrollo Social, Educación y organismos provinciales trabajan en la atención de los heridos, la asistencia social y el acompañamiento permanente a quienes hoy están atravesando esta situación tan difícil.

También se activaron todos los protocolos sanitarios y operativos necesarios para garantizar la atención médica correspondiente, así como también las tareas de emergencia y asistencia en el lugar del siniestro.

"Quiero expresar mi profundo pesar y acompañar con todo el corazón a cada una de las familias que hoy están sufriendo. En momentos tan duros, el Estado tiene que estar presente y cerca de nuestra gente", expresó el gobernador Vidal.

Fuente: Clarín