Otra encuesta confirma la caída en la imagen de Milei: quedó séptimo entre 16 en un ranking

El impacto en las encuestas de la crisis política que tiene enredado al Gobierno hace más de un mes se reflejó ahora en un nuevo ranking . Se trata de una tabla de imágenes que hizo Management & Fit (M&F) y donde el presidente Javier Milei terminó séptimo entre 16 .

M&F es una de las consultoras más conocidas e insertadas en el mundo de la política . Trabajó en campañas para el peronismo (Sergio Massa, Juan Schiaretti), el macrismo (Horacio Rodríguez Larreta) y también con varios gobernadores (como Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro).

Su último relevamiento a nivel país incluyó 2.200 casos , entrevistados entre el 13 y el 27 de abril, con un margen de error de +/- 2,1%. Además de la tabla de imágenes, que evaluó a seis oficialistas y diez opositores, midió otros parámetros de coyuntura política y económica.

De entrada, en el informe de 39 páginas, se presenta un resumen de resultados y conclusiones generales . Dice así:

1) Situación económica del país : la evaluación positiva desciende 11,9 puntos respecto a febrero (15,4%). Y aumenta la mirada negativa a 54,9% y la regular, a 29,5%. También caen las expectativas optimistas respecto al futuro, en este caso 8,6 puntos para quedar en 33,9%.

2) Principales problemas : la inflación ocupa el primer lugar de las menciones, con el 28,3%, aumentando 5,5 puntos respecto a febrero. Le siguen la corrupción con el 15,9% y la desocupación, con el 15,4%.

3) Gestión nacional : la aprobación de la gestión baja 9,6 puntos y queda en 37,2%. Mientras la desaprobación es del 54,3%, el nivel más alto desde que arrancó la gestión de Milei.

4) Adorni, $Libra y créditos del Banco Nación : para el 55,1% encuestado, Manuel Adorni debería renunciar a su cargo , mientras que para el 23,6% debería tomar licencia hasta que la Justicia aclare los hechos. Respecto a $Libra , para un 59% la responsabilidad es del Presidente o su entorno. Y para el 67,4%, los créditos del Nación para funcionarios configuran un acto de corrupción.

El ranking de imágenes, como se explicó, se ordena según el diferencial : este es el número que resulta luego de restar la positiva con la negativa. Como la gran mayoría de los políticos tiene más rechazos que apoyos, ese saldo suele ser negativo. Es lo que ocurre con los 16 dirigentes evaluados aquí.

El diferencial se usa para quitarle peso al nivel de conocimiento de un dirigente. Cuando las tablas se ordenan según la imagen positiva, quedan abajo los políticos menos conocidos, que en muchos casos también tiene baja la negativa (básicamente porque la gente no los conoce y responde "ns/nc").

Hecha la aclaración, acá van los números. Para hacer un mejor análisis, Clarín dividió el lote en dos: "los de arriba" y "los de abajo". En ambos casos, aparecen destacados nombres del oficialismo. Los dos mejores son Patricia Bullrich y Diego Santilli; y los dos peores, Karina Milei y Manuel Adorni. El Presidente, como se titula la nota, viene séptimo, cuando hasta hace poco no salía del podio.

1° Patricia Bullrich : diferencial - 14,4 puntos (30,5% positiva y 44,9% negativa).

2° Diego Santilli : diferencial - 15,4 (+ 18,8% y - 34,2%).

3° Maximiliano Pullaro : diferencial - 15,8 puntos (+ 10,2% y - 26%).

4° Ignacio Torres : diferencial - 16,2 puntos (+ 7,8% y - 24%).

5° Juan Schiaretti : diferencial - 16,3 puntos (+ 13,1% y 29,4%).

6° Myriam Bregman : diferencial - 17,3 puntos (+ 19,2% y - 36,5%). 20

7° Javier Milei : diferencial - 17,8 puntos (+ 29,8% y - 47,6%).

8° Martín Llaryora : diferencial - 18,6 puntos (+ 7,9% y - 26,5%)

9° Axel Kicillof : diferencial - 24,8 puntos (+ 26,2% y - 51%).

10° Luis Caputo : diferencial - 26 puntos (+ 20,4% y - 46,4%).

11° Cristina Kirchner : diferencial - 27,3 puntos (+ 26,1% y - 53,4%).

12° Jorge Macri : diferencial - 30,8 puntos (+ 12% y - 42,8%).

13° Mauricio Macri : diferencial - 32,7 puntos (+ 16,7% y - 49,4%).

14° Sergio Massa : diferencial - 38,9 puntos (+ 16,1% y - 55 %).

15° Karina Milei : diferencial - 40,6 puntos (+ 13,4% y - 54%).

16° Manuel Adorni : diferencial - 42,1 puntos (+ 12,1% y - 54,2%).

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín