Tragedia en Santa Cruz: confirman la muerte de un adulto y un bebé de dos meses en la explosión que destruyó un edificio

Una explosión seguida de un feroz incendio destruyó un complejo de departamentos en la localidad de Perito Moreno , en Santa Cruz . Las autoridades confirmaron este lunes que hay dos muertos : un bebé de dos meses y un adulto. Además, hay cuatro menores y una persona mayor en estado crítico.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo en el barrio San Antonio de Padua , cuando las llamas comenzaron a propagarse rápidamente por el edificio afectado. Autoridades provinciales señalaron que continúan las tareas de remoción y de relevamiento de las personas afectadas.

"Lo que hicieron los bomberos en primera instancia fue poner sostenes, además de atacar el incendio, y tuvieron que pasar varias horas para el enfriamiento de los materiales, para que a primera hora de la mañana entraran y pudieran hacer la extracción de una persona adulta y de un bebé ", afirmó Soledad Boggio, secretaria de la Gobernación de Santa Cruze, en diálogo con TN.

La funcionaria, además, dio detalles respecto a los heridos que fueron afectados por las llamas, y que fueron derivados: en el Hospital de Las Heras hay una persona de 34 años internada en terapia y con respiración asistida ; mientras que cuatro menores fueron trasladados al Hospital zonal de Caleta Olivia, donde dos se encuentran en una sala general, y dos adolescentes con quemaduras y traumatismos.

Por su parte, Sandra Gordillo, secretaria de Protección Civil de la provincia, en diálogo con TN, detalló que se realiza un relevamiento alrededor del edificio y las casas afectadas, como así también de los vecinos que debieron ser evacuados y trasladados a otros lugares.

Bomberos, personal policial y equipos de emergencia trabajaron durante toda la madrugada para rescatar a posibles sobrevivientes y remover los escombros.

Las autoridades acordonaron la zona mientras avanzan las pericias para establecer el origen de la explosión. La principal hipótesis apunta a una posible fuga de gas, aunque todavía no hubo confirmación oficial.

LAS IMÁGENES Y LAS NOTICIAS QUE LLEGAN DESDE PERITO MORENO SON REALMENTE MUY TRISTES Y DOLOROSAS. Estamos atravesando horas de enorme angustia por la tragedia ocurrida tras el incendio de una vivienda en la localidad. Desde el primer momento instruí a todo mi Gabinete para que…

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno provincial brindará asistencia a los damnificados.

También se desplegó un operativo sanitario y social para contener a los vecinos afectados por la tragedia.

Según detalló el mandatario provincial, equipos de Salud, Seguridad, Desarrollo Social, Educación y organismos provinciales trabajan en la atención de los heridos, la asistencia social y el acompañamiento permanente a quienes hoy están atravesando esta situación tan difícil.

También se activaron todos los protocolos sanitarios y operativos necesarios para garantizar la atención médica correspondiente, así como también las tareas de emergencia y asistencia en el lugar del siniestro.

"Quiero expresar mi profundo pesar y acompañar con todo el corazón a cada una de las familias que hoy están sufriendo. En momentos tan duros, el Estado tiene que estar presente y cerca de nuestra gente", expresó el gobernador Vidal.

Fuente: Clarín