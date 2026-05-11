Alarma en Escobar por la aparición de un puma cerca de un barrio privado

La aparición de un puma en las inmediaciones de un barrio privado de Escobar generó preocupación entre los vecinos y motivó un operativo especial de monitoreo en la zona.

El felino fue registrado por cámaras de seguridad durante la madrugada del domingo mientras recorría sectores cercanos al Náutico Country Club, en el barrio El Cazador.

Según las imágenes difundidas, el animal se desplazaba de manera sigilosa por un sendero ubicado detrás del country, cerca de la avenida Kennedy.

Tras el alerta de los residentes, intervino personal de Defensa Civil, Zoonosis y Flora y Fauna bonaerense, que trabaja en tareas de rastreo y prevención.

Las autoridades recomendaron no acercarse al animal ni intentar capturarlo en caso de un nuevo avistamiento. También solicitaron comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia para evitar situaciones de riesgo.

Hasta el momento, no pudieron localizar al puma y los operativos continúan en sectores de vegetación y áreas semi rurales del distrito.

Especialistas explicaron que este tipo de felinos suele tener hábitos nocturnos y evita el contacto con personas.

Sin embargo, señalaron que la expansión urbana sobre zonas rurales favorece cada vez más la presencia de fauna silvestre en áreas habitadas del conurbano bonaerense.

Fuente: Clarín