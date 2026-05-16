Tragedia en Bangkok: al menos 8 muertos y 35 heridos tras el choque entre un tren y un colectivo

Al menos ocho personas murieron y más de 30 resultaron heridas este sábado en el centro de Bangkok, tras el choque entre un tren de carga y un colectivo, según informaron los servicios de emergencia tailandeses.

“Ocho personas murieron, y otras 35 resultaron heridas . El incendio ya está apagado, y estamos intentando encontrar los cadáveres”, precisó el jefe de la policía de Bangkok, Urumporn Koondejsumrit.

El accidente se produjo de tarde en un cruce muy concurrido del centro de la capital tailandesa. En imágenes publicadas en redes sociales se ve el momento en que el tren se acerca a velocidad moderada a un paso a nivel, y embiste de lleno contra un colectivo que transportaba pasajeros.

El impacto arrastró también a varios vehículos cercanos por las vías antes de que el colectivo quedara envuelto en llamas. También se vio cómo varias motos y sus conductores salían despedidos tras la colisión.

El incendio logró ser extinguido rápidamente, y las autoridades acordonaron la zona para permitir el trabajo de los socorristas.

Al momento, seguía sin estar claro cuántas personas iban a bordo del colectivo público donde fueron identificadas todas las víctimas fatales, de acuerdo a lo señalado por el viceministro de Transporte, Siripong Angkasakulkiat.

Consultado sobre reportes de que el colectivo se habría detenido sobre las vías del tren y que las barreras -que mantienen a los automovilistas aleja dos de las vías cuando pasan los trenes- podrían no haber bajado correctamente, Siripong dijo que el asunto tenía que ser investigado.

“Vi la colisión; las llamas se extendieron en cuestión de instantes. Estaba con mi hija, y nos fuimos de inmediato. No me atreví a darme la vuelta para ver si había víctimas”, señaló un testigo al canal público ThaiPBS.

“Mi auto estaba delante, cerca del paso a nivel, de repente escuché un fuerte ruido y algo lo chocó, empujándolo. Luego vi el colectivo atrapado contra el tren y llamas por todas partes. Estaba aterrado”, detalló otra persona, que se declaró “conmocionada” por el accidente.

Mientras avanzaba el operativo de rescate en la zona, el primer ministro, Anutin Charnvirakul, ordenó investigar las causas del accidente, según su oficina.

Los accidentes de transporte son relativamente frecuentes en Tailandia, por la aplicación a veces relajada de las normas de seguridad.

En enero, 32 personas murieron y decenas resultaron heridas al caer una grúa sobre un tren de pasajeros en el noreste del país. En 2020, 18 personas murieron en el choque de un tren de mercancías con un autobús que llevaba a un grupo de personas a una fiesta religiosa.

Fuente: La Nación