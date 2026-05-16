Horario del partido de River vs. Rosario Central hoy por las semifinales del Torneo Apertura 2026

River y Rosario Central se enfrentan este sábado en la primera de las dos semifinales del Torneo Apertura 2026, en un partido que se quedará con todas las miradas de la jornada futbolera, ya que no solo generó expectativas porque se trata de dos habituales animadores de grandes encuentros, sino también por la polémica que se generó a partir de un posteo de Ángel Di María el lunes. El campeón del mundo con la selección argentina “se defendió” de las acusaciones que indican que el Canalla es beneficiado por los arbitrajes, pero la publicación, lejos de aquietar las aguas, reavivó el fuego.

El encuentro inicia a las 19.30 (horario argentino) en un estadio Monumental que agotó sus 86 mil lugares disponibles y se puede ver en vivo por televisión a través de los dos canales que tienen los derechos de transmisión: ESPN Premium y TNT Sports. A su vez, el minuto a minuto se puede seguir en vivo en canchallena.com, con toda la información y estadísticas actualizadas al instante. El equipo que se imponga en este partido se verá las caras con el que lo haga en Argentinos vs. Belgrano, que juegan este domingo desde las 17. La final está programada para el próximo, el 24, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Nicolás Ramírez, el árbitro designado para este encuentro seguramente estará en el foco de atención, sobre todo después del ida y vuelta dialéctico de los últimos días, tanto de hinchas como de periodistas.

Es que, Di María realizó un fuerte posteo el lunes aduciendo que su equipo no es beneficiado por los fallos arbitrales (en cuartos de final Racing, su rival, vio dos tarjetas rojas polémicas) que empeoró la situación. Ramírez, de 39 años, dirigió 10 partidos del Torneo Apertura en la etapa de grupos y en tres de ellos fue con el Millonario (victorias ante Barracas, Huracán y Aldosivi), mientras que a Rosario Central sólo lo dirigió en el triunfo ante Atlético Tucumán.

El Millonario se metió entre los cuatro mejores del certamen al derrotar a Gimnasia de La Plata por 2 a 0 como local, gracias a las anotaciones de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. El Canalla, por su parte, también fue local en cuartos de final y dejó en el camino a Racing tras ganar por 2 a 1 con goles de Gastón Ávila y Enzo Copetti (Matías Zaracho empató transitoriamente para la Academia).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 1° de febrero de este año, por la tercera fecha del Grupo B de este mismo Apertura, en un encuentro disputado en el Gigante de Arroyito que finalizó 0 a 0.

El antecedente más reciente en el Monumental es del 29 de marzo de 2025, por la 11° jornada del Apertura de ese año y empataron 2 a 2 por los tantos de Ian Subiabre y Martínez Quarta para el local, y de Sebastián Ferreira y Santiago López para el visitante.

El partido está programado para este sábado a las 19.30 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

19.30 River vs. Rosario Central - ESPN Premium y TNT Sports

17 Argentinos vs. Belgrano - ESPN Premium y TNT Sports

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Fuente: La Nación