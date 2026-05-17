Tragedia en Australia: murió una argentina de 26 años tras el vuelco de un micro

Una joven argentina de 26 años murió en un accidente de tránsito mientras viajaba por Australia. Serena Andreatta era de Rosario y había llegado al país desde el sudeste asiático, donde había pasado los meses anteriores.

El micro de FlixBus en el que viajaba Andreatta hacía el trayecto Cairns-Airlie Beach y pero volcó en la autopista Bruce a la altura de Gumlu (Queensland). Andreatta fue trasladada a un hospital pero terminó muriendo como resultado de sus heridas. Fue la única víctima fatal del accidente.

Si bien el vuelco ocurrió el jueves por la tarde, las autoridades difundieron la identidad de Serena recién en las últimas horas. Además de ella había otras 29 personas a bordo del micro, la mayoría extranjeros. Varias de ellas resultaron heridas y tuvieron que ser tratadas en los hospitales de Townsville, Ayr y Bowen.

Según 9 News, sólo dos permanecen internadas, incluyendo a una amiga de Andreatta, Valentina Accardi, que se encuentra en el hospital universitario de Townsville.

Andreatta estudió en la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020, mientras trabajaba en un restaurante y en una inmobiliaria de esa ciudad.

En mayo de 2020 se mudó a Italia, donde tras trabajar como recepcionista comenzó a gestionar una empresa de asesoría para la obtención de la ciudadanía italiana, orientada sobre todo a argentinos.

Amaba viajar. Dio media vuelta al mundo. Recorrió Europa, el sur y el norte de Argentina, visitó India y México. A mediados de 2025 llegó a Vietnam y a Tailandia, donde se radicó durante más de seis meses en la isla de Koh Tao, un paraíso natural en el que se certificó en buceo.

Paseaba por Australia desde el 17 de abril de este año. Pasó diez días en Sidney y luego voló a Byron Bay, 600 km al norte. "Era el viaje de su vida" , dijo David Crisafulli, primer ministro de Queensland.

El chofer, un hombre de 70 años proveniente de Mackay, fue trasladado al hospital de Bowen con heridas menores y ya fue dado de alta. Aunque fue liberado, todavía debe aportar su testimonio a las autoridades policiales.

Un pasajero no identificado que viajó en el mismo micro y con el mismo chofer el día anterior le dijo a 9 News que el hombre parecía "enfermo y cansado" y que había golpeado un guardarrail.

Erica Chindamo, una mujer que viajaba en el vehículo, deslindó al conductor y apuntó que tal vez no debería haber estado solo en un viaje tan largo. El recorrido desde Cairns hasta Airlie Beach es de 620 kilómetros a través de la autopista costera Bruce Highway, y puede durar más de siete horas .

La Policía de Queensland está investigando el hecho. La empresa FlixBus -que comenzó a operar en Australia en noviembre pasado- aseguró que el incidente no se debió a un exceso de velocidad y dijo que los tests para alcohol y droga que le hicieron al chofer dieron negativo.

El primer ministro Crusifulli cuestionó el estado de la autopista, de repetidos accidentes: "Cuando pensás que más de 40 personas han perdido la vida en un año calendario en una ruta como esa, si eso no grita la necesidad de actuar, entonces no sé qué lo hace".

Crisafulli también se solidarizó con las víctimas: "Son jóvenes que están viviendo su vida, el viaje de sus vidas en un país extranjero. Y que se lo arrebaten de esa manera es algo profunda, profundamente preocupante", dijo a medios australianos.

Fuente: Clarín