La OMS advierte por los riesgos de un producto que se acaba de autorizar en Argentina

Aunque no son tan populares como los cigarrillos electrónicos --que proliferan en boliches y en otros ámbitos como una puerta de entrada al consumo para los adolescentes--, las bolsitas o pouches de nicotina también están ahora, al igual que los vapeadores, reguladas en la Argentina . Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de lanzar una severa alerta sobre sus riesgos con el foco puesto en los más jóvenes .

¿Qué son los pouches? Son unas bolsitas pequeñas, del tamaño de un chicle, que contienen nicotina y también saborizantes. "Son fáciles de usar : abrí tu lata, colocá un pouch entre tu labio superior y la encía y disfrutá el picor, que es una sensación de cosquilleo en la boca, a medida que la nicotina y los sabores se liberan. Usalo hasta por 30 minutos", las promociona en su web una de las principales marcas que se venden en Argentina.

En la página, el marketing habla de “alternativa a los cigarrillos y a los vapeadores”, “utilizar sin manos y sin incomodar a las personas que te rodean”, “disfrutar de la nicotina sin humo y sin olor”, “sin cenizas, ni recarga” y afirma que “suena extraordinario”. Pero también, aclara una leyenda bien visible y en mayúsculas al pie de página, “este producto contiene nicotina que es un producto altamente adictivo. Prohibida su venta a menores de 18 años ”.

Estos productos quedaron legalmente autorizados desde principios de este mes, cuando el Gobierno reguló su venta, como también la de los vapeadores y del tabaco calentado. El vapeo es, como advirtió el año pasado la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) , una práctica que no para de expandirse entre los menores de edad y tiene incluso una enfermedad directamente asociada, la injuria pulmonar aguda por cigarrillo electrónico .

La advertencia por los riesgos de las pouches llega ahora desde la OMS, que en la antesala del Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco, el 31 de mayo, publicó un extenso informe sobre ellas. "Exponiendo las tácticas y estrategias de marketing que llevan al crecimiento global de los pouches de nicotina" , es su elocuente título. En 154 páginas, no hace ninguna referencia a la Argentina, pero contabiliza que 16 países prohíben su venta. Ese número debería modificarse, porque ahora aquí están permitidas.

Las latitas se consiguen en kioscos, páginas de comercio electrónico y en las apps de delivery . La lata con 15 bolsitas cuestan $ 5.500, más allá de la cantidad de nicotina que contengan (hay de 1,5 miligramos, de 3 y de 6). Se ofrecen en sabores spearmint, cereza, uva y mango, entre otros. La de durazno está en estas horas a 50% off, $ 2.750.

Los sabores son justamente uno de los puntos críticos que señala el reporte de la OMS presentado este jueves. Dice que apelan a los jóvenes, con gustos y nombres similares a golosinas y bebidas alcohólicas , como Cherry Punch o Frosted Apple . “Hay algunos inspirados en cocktails que se comercializan como ediciones limitadas. Los sabores en el tabaco y los productos relacionados elevan su atractivo en especial para los jóvenes , lo que contribuye a la experimentación, inicio y consumo continuado de nicotina”, señala el informe.

El mercado de los pouches de nicotina está en franco crecimiento. En 2024, globalmente se vendieron 23.000 millones de unidades, un 50% más que en 2023 . Se calcula que el año pasado el rubro facturó casi 7.000 millones de dólares.

Cuando Philip Morris lanzó aquí sus pouches, aseguró que “ liberan un 99% menos de sustancias químicas nocivas en comparación con los cigarrillos” y mostró el de Suecia como un caso de éxito: en ese país, ya en 1999 el uso de bolsitas había superado al de los cigarrillos. Y la tabacalera asegura que con una caída del tabaquismo a sólo el 5% entre los adultos, “la incidencia de cáncer de pulmón masculino es la más baja de la Unión Europea” .

La OMS dice que hay “un fundamental conflicto de interés entre la industria del tabaco y la salud pública”, y apunta que los riesgos de la nicotina siguen estando presentes en estos productos: “Es altamente adictiva , incrementa el riesgo cardiovascular y puede causar daño cerebral”. Y en este sentido, pone el foco en que es especialmente peligrosa para los más chicos, que pueden tener impactos en la atención y en el aprendizaje por su uso.

“El inicio durante la juventud incrementa la posibilidad de una adicción permanente , de un uso dual o poliuso, y una futura transición al tabaco o a otros productos relacionados”, alerta.

Y aporta datos. Según un estudio que se hizo en septiembre del año pasado en Estados Unidos en una población de entre 13 y 27 años, el consumo de pouches se cuadruplicó entre 2022 y 2025 . En la encuesta nacional de tabaco que se realiza en ese país a estudiantes entre 11 y 18 años, pasaron del puesto 6 al puesto 2 entre los productos de tabaco que usan . En números absolutos: en Estados Unidos, casi medio millón de adolescentes usaban pouches en 2024.

"Los pouches de nicotina se comercializan y promocionan agresivamente para los jóvenes . Esto aumenta la probabilidad de que se incremente la penetración en el mercado joven y reclama una acción coordinada, urgente y decisiva", remarca el informe, que no sólo identifica como estrategias de marketing a los sabores atractivos sino también a los influencers , la promoción agresiva en las redes sociales , el sponsoreo de conciertos, festivales y eventos deportivos, y un branding aspiracional alrededor de estos productos.

La OMS dice que la rápida expansión de las bolsitas “no es solamente una tendencia de mercado, es un desafío de salud pública con implicancias de largo término” y pronostica que “sin una supervisión regulatoria robusta, la proliferación de estos productos amenazan con socavar décadas de progreso en el control del tabaco ”.

¿Qué plantea el organismo como plan de acción ? Entre otras medidas, prohibir o restringir fuertemente los sabores; prohibir la publicidad y el sponsoreo también en redes sociales, e incluso el uso de influencers; aumentar los impuestos sobre estos productos y agregar advertencias de salud en sus envases.

En nuestro país, el Ministerio de Salud está trabajando en la creación del Registro de Productos de Tabaco y Nicotina , donde se tendrán que anotar los pouches y los dispositivos ahora habilitados. Pero desde esa cartera adelantaron a Clarín que solo se van a autorizar las bolsas de nicotina con sabor a tabaco o mentol y que tendrán un tope de 8 miligramos de nicotina .

Editora de la sección Sociedad.

Fuente: Clarín