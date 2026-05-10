Tirar bicarbonato en el desagüe antes de dormir: cuál es su función y qué problema ayuda a evitar

Los desagües de la cocina, el baño o el lavadero suelen ser zonas olvidadas en la limpieza diaria. Con el tiempo acumulan restos de jabón, grasa, humedad y residuos orgánicos que pueden generar malos olores, obstrucciones y un ambiente menos higiénico.

En este marco, especialistas en limpieza doméstica y mantenimiento del hogar señalaron un truco casero efectivo, económico y muy popular: tirar bicarbonato de sodio en el desagüe antes de dormir para ayudar a limpiarlo y evitar olores desagradables.

El bicarbonato de sodio tiene propiedades desodorizantes y una textura ligeramente abrasiva que ayuda a desprender residuos acumulados en las cañerías. Además, puede contribuir a neutralizar olores producidos por restos orgánicos y humedad. Especialistas en limpieza natural señalan que:

Así, se convierte en una alternativa simple y accesible para quienes buscan mantener los desagües en mejores condiciones sin recurrir constantemente a productos químicos agresivos.

A través de estos beneficios, contribuye a mantener los ambientes más limpios y con menos olores desagradables, especialmente en espacios donde la humedad y los residuos suelen acumularse con facilidad.

Fuente: TN