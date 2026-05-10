Entraron a robar a una casa en González Catán, atacaron al dueño con un martillo y encerraron a su pareja y su hijo de 4 años

Una violenta entradera ocurrió durante la madrugada del pasado viernes en la localidad bonaerense de González Catán , partido de La Matanza, donde cuatro delincuentes armados irrumpieron en una vivienda, golpearon brutalmente al dueño de casa con un martillo y redujeron a toda la familia para concretar el robo. Dos de ellos, menores de edad, fueron detenidos; los otros dos están prófugos.

El ataque ocurrió la madrugada del 8 de mayo y quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran cómo los sospechosos descendieron desde los techos e intentaron forzar el acceso principal de la propiedad hasta lograr ingresar por la fuerza.

Dentro de la vivienda se encontraban la víctima, su pareja y su hijo de 4 años. Según fuentes del caso, los asaltantes encerraron a la mujer y al niño en una de las habitaciones mientras golpeaban al hombre y le exigían dinero.

Los delincuentes utilizaron un martillo para atacar al dueño de casa , lo maniataron y lo obligaron a permanecer en el piso mientras revisaban el inmueble. Finalmente, escaparon con dinero y distintos objetos de valor.

Producto del ataque, el hombre resultó herido y tuvo que ser trasladado al Hospital Simplemente Evita , donde recibió atención médica. Según trascendió, se encuentra fuera de peligro.

Tras el hecho, la pareja del hombre expresó su indignación en redes sociales y aseguró que era la segunda vez que su hijo atravesaba una situación similar: “Un bebé de 4 años pasando esto otra vez. No respetan nada . ¡Le abrieron la cabeza a mi pareja de un martillazo porque no teníamos plata! Si esas balas salían mi pareja no la contaba . Es triste que te esfuerces en tener tus cosas y de la nada unos pendejos menores de edad caigan así en plena madrugada”.

“Que esto no sea un caso en el que se dan vuelta y nadie mira. Queremos justicia que agarren a los cuatro y no vuelva a pasarle esto a nadie más , hoy fuimos nosotros mañana pueden ser ustedes. Lo que más me duele es que mi hijo haya presenciado todo, estábamos en su pieza mientras uno nos apuntaba con un arma y mientras los otros violentaban a mi pareja para que le de “dolares y oro” ni siquiera pesos teníamos “, sumó la mujer.

Por el caso fueron detenidos dos adolescentes de 14 y 16 años , acusados de “robo agravado por el uso de arma bajo la modalidad entradera”. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Matanza, a cargo de Juan Pablo Pepe Volpicina .

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para identificar y localizar a los otros dos integrantes de la banda, que permanecen prófugos.

Días atrás, una jubilada de 75 años también fue víctima de una violenta entradera en el barrio Las Nieves, a menos de 300 metros de la Ruta Nacional N°3.

El asalto ocurrió durante la madrugada del 3 de abril, cuando tres delincuentes armados llegaron en un auto blanco, escalaron la fachada de la vivienda y sorprendieron a la mujer mientras dormía sola en la casa.

Según la investigación, los atacantes la golpearon, la maniataron en el baño y permanecieron casi dos horas dentro de la propiedad antes de escapar con objetos de valor y la camioneta de la jubilada, además del auto en el que se movilizaba la banda.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia y una de las grabaciones captó el rostro descubierto de uno de los sospechosos. La causa quedó en manos del fiscal Gastón Bianchi , titular de la UFI N°3 de La Matanza.

Hasta el momento, los tres sospechosos permanecen prófugos.

Fuente: Infobae