Tirar agua con detergente en los rieles de las puertas corredizas: para qué sirve y cuándo hacerlo

Las puertas corredizas son prácticas, ocupan menos espacio y se volvieron muy comunes en balcones, placares y divisiones interiores. Sin embargo, con el uso diario aparece uno de los problemas más molestos: empiezan a trabarse , hacer ruido o deslizarse con dificultad.

Aunque muchas personas creen que el problema está en las ruedas o en la estructura, especialistas en limpieza del hogar aseguran que, en la mayoría de los casos, el verdadero inconveniente está en los rieles . Allí se acumulan polvo, pelos, grasa y pequeñas partículas que terminan frenando el movimiento.

Por eso, existe un truco casero cada vez más utilizado: tirar agua tibia con detergente directamente sobre los rieles para aflojar la suciedad acumulada y recuperar el deslizamiento.

La mezcla ayuda a desprender la mugre adherida que suele acumularse en las ranuras por donde pasa la puerta.

Con el tiempo, esa suciedad forma una especie de capa pegajosa que:

El detergente actúa como desengrasante y permite remover restos de tierra, humedad y grasa que muchas veces no salen solo con un trapo seco.

El procedimiento es mucho más simple de lo que parece y no requiere productos especiales.

En casos donde hay mucha tierra acumulada, algunas personas también utilizan una aspiradora antes de limpiar para remover partículas grandes.

Especialistas recomiendan limpiar los rieles al menos una vez por mes , especialmente en:

En lugares húmedos, además, la suciedad puede mezclarse con agua y formar barro compacto que termina endureciéndose.

Muchas personas intentan solucionar el trabado colocando aceite o lubricantes comunes directamente sobre el riel. Sin embargo, eso suele empeorar la situación.

El motivo es que los aceites atraen todavía más polvo y suciedad, formando una pasta que con el tiempo bloquea aún más el deslizamiento.

Por eso, primero siempre conviene hacer una limpieza profunda y recién después, si hace falta, aplicar un lubricante específico para puertas corredizas .

Además de la limpieza con detergente, hay pequeños hábitos que ayudan a mantener los rieles en buen estado:

Con un mantenimiento básico , muchas puertas vuelven a deslizarse suavemente sin necesidad de reparaciones ni cambios de piezas.

Fuente: TN