Qué es “layered rugs”, el truco escocés para mantener el piso caliente en los días más fríos

Con la llegada de los primeros días fríos, muchas personas empiezan a buscar formas simples de hacer la casa más cálida sin gastar de más en calefacción. Entre los métodos que más comenzaron a viralizarse en redes y revistas de decoración aparece uno muy usado en países de clima extremo como Escocia : las “layered rugs” , o alfombras superpuestas.

Aunque parece un detalle puramente estético, este truco tiene una función muy práctica: crear una barrera térmica sobre el piso para evitar que el frío suba y enfríe el ambiente.

La expresión inglesa “layered rugs” puede traducirse como “alfombras en capas” o “alfombras superpuestas” . El truco consiste en colocar una alfombra grande como base y sumar otra más pequeña arriba para generar una barrera extra contra el frío del suelo.

En países con inviernos intensos, como Escocia, esta técnica se usa desde hace años por diversos beneficios:

Los pisos fríos funcionan como una superficie que absorbe temperatura constantemente. Incluso cuando el ambiente está calefaccionado, gran parte del calor termina perdiéndose a través del suelo.

Las alfombras ayudan porque sus fibras retienen aire caliente y generan una capa aislante entre el cuerpo y el piso. Cuando se agregan varias capas textiles, ese efecto aumenta todavía más.

Por eso, este truco suele recomendarse especialmente para:

Además, caminar descalzo o en medias se vuelve mucho más cómodo durante el invierno.

Este truco escocés puede hacerse con textiles que uno tiene en casa. Algunas combinaciones que suelen funcionar son:

El método combina funcionalidad y decoración . Por eso, además de servir para el invierno, también se convirtió en una tendencia de diseño interior.

Fuente: TN