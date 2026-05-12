Alejandro Catterberg, analista político: “Tenerlo a Adorni es un dolor de cabeza, pero sacarlo podría generar otro”

Alejandro Catterberg afirmó que desplazar a Manuel Adorni del Gobierno podría no resolver la crisis política que atraviesa el oficialismo y señaló que esa decisión incluso podría derivar en nuevos problemas para la administración de Javier Milei . El analista político hizo esa evaluación de la actualidad política a nivel nacional durante una entrevista en Odisea Argentina , en LN+ .

“Tenerlo a Adorni es un dolor de cabeza, pero, tal vez, sacarlo te genere, en poco tiempo, un nuevo dolor de cabeza” , planteó el director de la consultora Poliarquía al analizar la situación que atraviesa el oficialismo y el efecto que puede generar una potencial salida del jefe de Gabinete.

Según explicó, existen conflictos más profundos vinculados con disputas internas, relaciones con el Poder Judicial y tensiones políticas que influyen en el funcionamiento del oficialismo. “Hay un segundo nivel, que está un poco más abajo de la superficie, que tiene que ver con la disputa de poderes vinculados al Poder Judicial , las relaciones con la política y la corrupción”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que desplazar a Adorni sin resolver previamente esos problemas estructurales tendría un impacto limitado sobre la crisis que atraviesa el Gobierno. Según indicó, antes deberían producirse otros movimientos políticos dentro de la Casa Rosada.

Según indicó, antes de avanzar con una eventual salida de Adorni, el Ejecutivo debería procurar recuperar capacidad para controlar la agenda pública, reducir las internas en La Libertad Avanza, modificar la estrategia de confrontación permanente con el periodismo y avanzar hacia una ampliación política. Para el analista, todos esos movimientos deberían producirse antes de desplazar al jefe de Gabinete.

Para Catterberg, la Rosada atraviesa desde hace dos meses una etapa de desgaste marcada por la pérdida del control de la agenda pública, el regreso de tensiones políticas y una caída en el respaldo social. Aun así, aclaró que la situación “no es dramática” y sostuvo que Milei conserva niveles de aprobación superiores al 40%.

“Venimos del mejor verano del Gobierno desde que llegó” , sostuvo en la entrevista con LN+ y explicó que la fragmentación opositora y el liderazgo de La Libertad Avanza en las encuestas permitían proyectar un año relativamente favorable para la Casa Rosada.

Sin embargo, consideró que en las últimas semanas a empezó a sufrir un deterioro visible en la opinión pública. Subrayó que el Gobierno cayó entre 10 y 12 puntos desde el momento postelectoral , una baja que calificó como “significativa” por la velocidad con la que ocurrió.

El consultor atribuyó ese desgaste a una combinación de factores económicos y políticos. Entre ellos, mencionó el impacto de la inflación sobre los ingresos y la reaparición de cuestionamientos vinculados con las formas del Gobierno y con la idea de representar algo distinto a la política tradicional.

En ese punto diferenció dos sectores afectados en el electorado de Milei. Por un lado, ubicó a votantes provenientes del peronismo que acompañaron al Presidente y que hoy sienten con mayor fuerza el deterioro económico. Por otro, habló de sectores identificados con Patricia Bullrich y con votantes de centroderecha que respaldaron al libertario en el balotaje y que ahora comenzaron a cuestionar determinados comportamientos.

“Ese sector -el que representa Bullrich- creyó en la idea de ‘somos distintos, somos diferentes’”, afirmó. Para Catterberg, los escándalos y ciertas conductas oficiales erosionaron esa percepción entre quienes valoraban la promesa de renovación política. En ese marco, señaló: “No hay nada más casta que subirse a un avión privado e irse a Punta del Este” .

En el plano económico, Catterberg sostuvo que la Argentina se encamina hacia una “estabilidad mediocre” . Y añadió: “La inflación se quedó ahí, no va a empezar con 0%”.

En el tramo final de la conversación, también analizó el escenario electoral y planteó que buena parte del futuro político dependerá del grado de fragmentación tanto dentro del oficialismo como de la oposición. En ese sentido, mencionó como actores centrales a Mauricio Macri , Karina Milei , Axel Kicillof y Cristina Kirchner .

Fuente: La Nación