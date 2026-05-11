TikTok prueba una versión sin publicidad intercalada (pero con un pago mensual)

TikTok permitirá elegir a los usuarios de Reino Unido si quieren seguir viendo anuncios en la red social y prefieren no hacerlo a cambio del pago por una suscripción que no introduce cambios adicionales en la experiencia.

La compañía tecnológica ha anunciado una suscripción que desplegará en los próximos meses en Reino Unido, donde los usuarios mayores de 18 años podrán pagar 3,99 libras al mes para dejar de ver anuncios .

La modalidad de acceso gratuita mostrará los anuncios personalizados a partir de los intereses de los usuarios, con ajustes para configurarlos. La experiencia base de TikTok será la misma , con el mismo acceso a características, creadores y contenido, según ha explicado la compañía en un comunicado .

El objetivo de la nueva suscripción es “ofrecer a la comunidad más opciones”, pero también “apoyar a las empresas de todo Reino Unido” para que sus inversiones en publicidad lleguen “al público adecuado en el momento oportuno”.

Este anuncio de TikTok llega un mes después de que Meta presentara una suscripción de pago para Facebook e Instagram para eliminar los anuncios de las dos redes sociales en Reino Unido , en respuesta a las recientes directrices regulatorias del país sobre el formato conocido como ‘Paga por suscripción o acepta publicidad’.

Meta establece el pago en 2,99 libras al mes en la web o 3,99 libras en iOS y Android por la primera cuenta, y en 2 libras adicionales en la web y 3 libras adicionales en móvil por cada cuenta adicional que el usuario tenga en el Centro de cuentas.

En la misma línea, la firma tecnológica introdujo hace más de dos años las suscripciones de pago sin anuncios en la Unión Europea , aunque con un precio superior. Inicialmente, se anunció que costaría 9,99 euros al mes en la web y 12,99 euros en iOS y Android, con un coste por cuenta adicional de 6 euros en la web y 8 euros en iOS y Android.

Los precios actuales de Meta muestran una rebaja, aunque igualmente quedan por encima de los anunciados para Reino Unido: 5,99 euros al mes, y 4 euros por cuenta adicional, en la web; y 7,99 euros el mes, y 5 euros por cuenta adicional, en iOS y Android.

Fuente: La Nación