MADARIAGA: Duro comunicado del municipio acerca de la atención de las obras sociales en el Hospital Municipal

MADARIAGA

El Gobierno Municipal de General Madariaga considera necesario contar la verdad ante publicaciones difundidas en redes sociales que, de manera maliciosa y alejada de la realidad , pretenden instalar que el Hospital Municipal no atiende pacientes con obra social.





Corresponde señalar con absoluta claridad que el Hospital Municipal continúa atendiendo con normalidad a pacientes con cobertura social, tal como lo ha hecho históricamente.

Actualmente, aproximadamente el 60% de los pacientes internados cuenta con obra social, dato que demuestra de manera objetiva la continuidad de dichas prestaciones.





Las millonarias deudas que distintas obras sociales mantienen con nuestra institución constituyen, justamente, la prueba concreta de que el Hospital Municipal brinda atención permanente a sus afiliados , aun cuando muchas veces esos servicios no son reconocidos ni abonados en tiempo y forma.



Resulta importante que la comunidad comprenda que este tipo de publicaciones no solo desinforman, sino que además generan un efecto profundamente perjudicial para el sostenimiento de la salud pública.





Cuando se instala falsamente que el Hospital no atiende obras sociales, se desalienta el reclamo legítimo de los afiliados frente a las entidades que cobran mensualmente por brindar cobertura médica. De este modo, se termina naturalizando que las obras sociales perciban sus aportes sin garantizar las prestaciones que les corresponde brindar por ley, trasladando esa obligación al Estado municipal y, en definitiva, a toda la comunidad.





Dicho de otro modo: mientras las obras sociales cobran, muchas veces es el Hospital Municipal el que termina dando respuesta, absorbiendo costos que no le corresponden y sosteniendo prestaciones con recursos de todos los madariaguenses.





En este contexto, resulta indispensable que cada afiliado exija a su obra social o prepaga el efectivo cumplimiento de las prestaciones contratadas y reclame ante los organismos competentes cuando ello no ocurra.





El sistema público de salud seguirá cumpliendo, como siempre, con su obligación de asistir y cuidar a cada vecino . Pero también es necesario que quienes tienen la responsabilidad primaria de cobertura cumplan con sus obligaciones legales y financieras.

Pese al des-financiamiento, las demoras administrativas y las millonarias deudas acumuladas por distintas entidades, el Hospital Municipal continúa funcionando gracias al enorme compromiso de sus trabajadores y al esfuerzo sostenido del Municipio.

No debemos olvidar de dónde venimos.





En primer lugar, corresponde recordar que durante la pandemia de COVID-19 el Hospital Municipal y el sistema de salud local debieron afrontar decisiones complejas para resguardar a la población más vulnerable. En ese contexto, el PAMI, entonces bajo la conducción de la camporista Luana Volnovich, retiró el reconocimiento económico correspondiente a las prestaciones del Hogar de Ancianos luego del traslado preventivo de los residentes a un espacio especialmente acondicionado.





Paralelamente, debimos afrontar reclamos judiciales promovidos desde el propio PAMI, aún cuando las medidas adoptadas tuvieron como único objetivo proteger la vida y la salud de nuestros adultos mayores , tal como luego quedó plenamente demostrado.

A esta situación se sumó, posteriormente, la quita masiva de cápitas hospitalarias por parte del PAMI, transferidas compulsivamente al sector privado, lo que generó un marcado des-financiamiento del sistema público de salud.





Esta modalidad provocó que numerosos pacientes, luego de atravesar reiteradas dificultades para acceder a la atención que les correspondía por cobertura, regresaran finalmente al Hospital Municipal para recibir prestaciones médicas esenciales.



Como consecuencia, el Municipio terminó absorbiendo gran parte de la atención y del financiamiento de pacientes con mayores necesidades sanitarias, mientras los recursos aportados por afiliados con menor demanda de atención permanecieron en el sistema privado.





Estas prácticas, sostenidas a lo largo del tiempo y trascendiendo distintas administraciones, afectan gravemente las fuentes genuinas de financiamiento hospitalario y actualmente son materia de investigación en el ámbito de la Justicia Federal.



Del mismo modo, resulta necesario señalar las condiciones de des-financiamiento impuestas por algunas obras sociales al sistema público. En el caso de IOMA, los valores reconocidos al Hospital Municipal se encuentran muy por debajo de los costos reales de prestación. A modo de ejemplo, IOMA abona por una cesárea $99.695, mientras que otras obras sociales reconocen por la misma práctica $815.874.





Estas cifras contrastan de manera significativa con los valores abonados a otros prestadores privados. A ello se suma una deuda acumulada superior a los 250 millones de pesos, junto con reiteradas demoras administrativas que obstaculizan el recupero de prestaciones ya realizadas. De esto nada dice la oposición local. Tampoco ayuda en nuestro reclamo para percibir la deuda.





Actualmente, incluso han adoptado nuevas maniobras dilatorias, requiriendo nuevamente documentación presentada hace varios meses, pese a que obran en nuestro poder las constancias de recepción emitidas por IOMA Central al momento de su entrega. Esta conducta permite interpretar una clara intención de demorar o desconocer obligaciones de pago que corresponden legalmente.

En igual sentido, corresponde mencionar la situación de OSPRERA, actualmente intervenida por el Gobierno Nacional, cuya deuda con el Hospital Municipal supera los 350 millones de pesos.





Otra fuente de financiamiento indispensable para la salud pública local es el Plan SUMAR, de origen nacional, destinado a reconocer económicamente la atención de pacientes sin cobertura social. Sin embargo, el último pago percibido por nuestro Municipio corresponde a enero de 2025.

A su vez, los recursos provenientes de la co-participación provincial atraviesan una marcada reducción, afectando de manera directa la capacidad operativa y financiera de los municipios.





Un párrafo aparte merece la situación del Banco de Prótesis del Ministerio de Salud Provincial, que mantiene interrumpida desde hace meses la entrega de insumos esenciales, obligando al Estado municipal, a la Cooperadora del Hospital y a toda la comunidad a afrontar costos que deberían estar garantizados por otros niveles del sistema sanitario.





Desde el Gobierno Municipal reafirmamos nuestro compromiso con la defensa y fortalecimiento de nuestro Hospital, patrimonio de todos los madariaguenses.

Por eso, convocamos a toda la comunidad a defenderlo frente a quienes, mediante argumentos falaces y campañas de desinformación, pretenden debilitarlo y des-financiarlo, persiguiendo únicamente una estrategia política tan mezquina como condenable.